Was ist mit Vin Diesel los? 4 unvollendete Sci-Fi- und Fantasy-Universen warten auf ihre Fortsetzungen

Bloodshot ist bei Netflix. Vin Diesels Science-Fiction-Film wartet auf die Fortsetzung – genau wie drei weitere seiner Reihen. Wann kommen Riddick 4? Und, ja, was mit Babylon A.D. 2?

Bei Netflix ist seit letzter Woche Bloodshot mit Vin Diesel verfügbar. Der raue Science-Fiction-Film war wie fast alles, was Diesel außerhalb der Fast and Furious-Reihe so macht, nur mittelmäßig erfolgreich. Die Fortsetzung steht dennoch breitbeinig und mit verschränkten Armen im Raum. Wird Bloodshot nun die nächste Karteileiche in der inzwischen zu stattlicher Größe angewachsenen Sammlung unvollendeter Film-Reihen des Actionstars?

Bloodshot - Trailer 2 (Deutsch) HD

Vin Diesel kann einfach nichts wegschmeißen. Bringen wir mal Ordnung in die Zettelwirtschaft. Welche Sci-Fi- und Fantasy-Franchises hat er in den letzten eineinhalb Jahrzehnten begonnen und dann fallengelassen? Trotz gegenteiliger Beteuerung.

Vin Diesels Science-Fiction-Action-Sorgenkind 1: Wann kommt Bloodshot 2?

Bloodshot ist nicht nur nur das jüngste, sondern auch das Paradebeispiel dieser Reihe. Der Film wurde kurz vor dem Ausbruch der Pandemie veröffentlicht, spielte sein meistes Geld also per VOD ein. Ein wirtschaftlicher Mega-Erfolg sprang nicht dabei heraus. Die Story um den Nanite-Helden, der enorme Stärke und Selbstheilungskräfte besitzt, schreit nach einer Fortsetzung, wenn auch nicht durchdringend. Immerhin steckt hinter Bloodshot ein Comic-Universum.

Kommen soll das Sequel definitiv, heißt es aus den Diesel-Kreisen. Er werde an einem Sequel arbeiten, berichtete vor einem Jahr unter anderem IGN . Die Frage ist nur: Wann? Wie weit oben auf der Diesel-Checkliste steht Bloodshot 2?

Vin Diesels Science-Fiction-Action-Sorgenkind 2: Wann kommt Riddick 4?

Hier stecken schon heißere Fanwünsche hinter. Diesels düsterer Sci-Fi-Held Richard B. Riddick hat über die Jahrzehnte mit drei Filmen eine kleine, aber aktive Fangemeinde angesammelt. Kommt nach Pitch Black – Planet der Finsternis (2000), Riddick: Chroniken eines Kriegers (2004) und Riddick: Überleben ist seine Rache (2013) ein weiterer Teil?

Fans können sich hier größere Hoffnungen machen. Die Abstände zwischen den Filmen waren schon immer groß. Außerdem hat Diesel (nicht vom Bild ablenken lassen, ich weiß, es fällt schwer) vor 2 Jahren versprochen, dass er sich kümmern wird. Und zwei Jahre danach, im letzten Sommer nochmal! Das äähhh ... läuft also!

Vin Diesels Science-Fiction-Fantasy-Sorgenkind 3: Wann kommt The Last Witch Hunter 3?

Wer den Text oben neben Vin Diesels #Dadbod genau gelesen hat, wird über die Worte "the possibilities of Witch Hunter" gestolpert sein, die im Zusammenhang mit, genau, der Fortsetzung von Bloodshot fallen. Vin Diesel hat sein Herzensprojekt aus dem Jahr 2015 also noch nicht aufgegeben, wie er im Juni 2020 bekräftigte .

Wir berichteten zuletzt erst, wie der Misserfolg von Teil 1 ein ganzes Fantasy-Universum zerstörte. Das hält Diesel aber nicht davon ab, sich und uns Hoffnung auf mehr Teile aus dem sträflich untererforschten Witch Hunter-Universum zu machen. Komm zu uns zurück, prüft Notizen, Kaulder!

Vin Diesels Science-Fiction-Fantasy-Sorgenkind 4: Wann kommt Babylon A.D. 2?

Wir sagen es direkt am Anfang: Die Aussichten sind hier besonders düster. Diesel erlebte 2008 mit Babylon A.D. seine wahrscheinlich größte Blockbuster-Niederlage, wenn man wirtschaftliche und kreative Verluste zusammenrechnet. Dabei sollte auch Babylon A.D. groß werden, die Voraussetzungen waren da. Der Film basiert auf einer Romanreihe.

Babylon AD - Trailer (Deutsch)

Aber die Nachrichtenlage zu Babylon A.D. 2 ist eher dünn. Die Gerüchteschleuder We Got This Covered meldete vor wenigen Monaten aus dem Diesel-Dunstkreis, dass der Fast-Pate auch aus Babylon A.D. noch immer ein Franchise machen, also mindestens einen weiteren Teil drehen will. Vielleicht hat sich da aber auch eine der "Insider Quellen" einfach verhört.

Fazit: Welche der 4 Sci-Fi-Fortsetzungen von Vin Diesel kommt am wahrscheinlichsten?

Dass Diesel keinem seiner Sci-Fi- und Fantasy-Universen endgültig den Stecker ziehen will, ist letztlich eine clevere Art der (Alters)vorsorge. Das Ende der Fast and Furious-Reihe ist nah, zwei Teile kommen nur noch, dann fährt Diesels Dom Torretto das letzte Mal in den Sonnenuntergang. Was passiert danach? Er braucht neue Film-Reihen, die er zu Tode reiten kann.

Am wahrscheinlichsten sind die Fortsetzungen zu Riddick und Bloodshot. Bloodshot ist noch frisch und unverbraucht und kann aus einer Comic-Grundlage schöpfen. Wenn der Actionstar es richtig anstellt, wird der Tech-Söldner sein zweites Standbein.

Riddick wiederum ist Diesels dritter klarer Erfolg neben xXx - Triple X (das ist nochmal ein ganz anderes Thema) und natürlich Fast. Das Problem der Reihe ist, dass es nie über eine begrenzte Nische herausgekommen und deshalb für Studios eher uninteressant ist. Das Wachstum ist begrenzt. Der Erfolg wäre kalkulierbar, aber auf niedrigem Niveau. Diesel müsste Riddick aus der B-Movie-Schublade ins Blockbuster-Regal heben. Doch genau das ist ihm mit Fast and Furious bereits gelungen.

Welche Diesel-Fortsetzung wollt ihr am liebsten sehen?