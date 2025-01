Heute im TV: Packender Abenteuerfilm mit Harrison Ford, den kaum jemand kennt

Harrison Ford und Abenteuer passen zusammen wie die Faust aufs Auge. Wenn dann noch ein Hund mitmischt, ist der TV-Tipp für heute perfekt.

Dem Ruf der Wildnis kann sich niemand entziehen und das gilt hier nicht nur für Harrison Ford. Im gleichnamigen Film und heutigen TV-Tipp spielt nämlich eigentlich ein Hund die Hauptrolle. Falls euch das bekannt vorkommt: Der Abenteuerstreifen basiert auf einem echten Buchklassiker.

Heute im TV: Der Ruf der Wildnis lässt Harrison Ford und einen Hund Abenteuer erleben

Der liebenswürdige, knuffige und äußerst intelligente Hund Buck lebt eigentlich ein ziemlich geruhsames Leben in Kalifornien. Dann wird er aber entführt und in die klirrende Kälte des hohen Nordens verkauft. Am Klondike herrscht in den 1980er Jahren nämlich der absolute Goldrausch – und Mangel an Schlittenhunden.

Buck gelingt es, sich mit den widrigen Bedingungen zu arrangieren und lernt zunächst John Thornton (Harrison Ford) kennen, bevor er sich als Schlittenhund verdient machen und gegen den bösartigen Rudelführer durchsetzen kann. Letzten Endes gehen Buck und John aber auf ein noch viel größeres gemeinsames Abenteuer, das sie an den Yukon führt.



Ruf der Wildnis basiert auf einem berühmten Jack London-Roman und ist ein echter Gute-Laune-Film

Ruf der Wildnis kommt euch grob bekannt vor? Das könnte daran liegen, dass wir es hier mit einem Stoff aus dem Jahr 1903 zu tun haben, der bereits mehrfach verfilmt worden ist. Aber während andere Fassungen beispielsweise mit Charlton Heston aufwarten, hat nur diese Version von 2020 Harrison Ford am Start.

Es macht wirklich große Freude, dem Hund und Mann dabei zuzusehen, wie sie sich anfreunden und in der Wildnis durchschlagen. Insbesondere der immer wilder werdende Buck als Mittelpunkt gibt dem Film etwas, das nicht viele haben: einen tierischen Protagonisten, der den Menschen die Show stiehlt (auch wenn den CGI-Hund manche als gruselig empfinden).

Wem jetzt der Sinn nach noch mehr Abenteuern steht, sollte sich dieses Kleinod anschauen. Es handelt sich dabei um einen absolut überragenden Klassiker, der auf Stephen Kings Leben basiert und ihn zu Tränen gerührt haben soll.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Ruf der Wildnis?

RTL zeigt ab 20:15 Uhr Ruf der Wildnis im TV, und zwar am heutigen Samstag, den 18. Januar. Der Film dauert dann bis um 22:15 Uhr und am Sonntagvormittag läuft ab 11:00 Uhr eine Wiederholung.

Selbstverständlich kann der Harrison Ford-Film aber auch online gestreamt werden, beispielsweise bei Disney+, wenn ihr ein Abo für die Streaming-Flatrate habt. Ihr findet Ruf der Wildnis allerdings auch bei Apple TV, Maxdome und Co.

