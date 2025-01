Heute im TV: Absolut überragender Abenteuerfilm, der auf Stephen Kings Leben basiert und ihn zu Tränen rührte

Die Abenteuerreise zwischen Humor und bitteren Tränen lässt wohl niemanden kalt. Eine der besten Stephen King Adaptionen läuft heute im TV und brachte selbst den Autor aus der Fassung.

Stephen King braucht keinen Horror, um eine absolut fesselnde Geschichte zu erzählen. Neben The Green Mile und Die Verurteilten gehört auch Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers zu den besten Adaptionen des Schriftstellers. Laut eigener Aussage ist der Coming of Age-Film sogar die beste Verfilmung und rührte King zu Tränen. Heute läuft der Abenteuerfilm von Rob Reiner im TV.

Stephen King-Verfilmung Stand by Me im TV: Darum geht's

Die vier Freunde Gordie (Wil Wheaton), Chris (River Phoenix), Teddy (Corey Feldman) und Vern (Jerry O'Connell) erfahren durch Zufall, dass ein gleichaltriger Junge vom Zug erfasst worden sei. Da sie noch nie einen Toten gesehen haben und als Helden für den Leichenfund gefeiert werden wollen, machen sie sich auf den zweitägigen Marsch zur Unfallstelle. Neben lustigen Abenteuern haben sie auch mit ganz persönlichen Dämonen zu kämpfen.

Regisseur Rob Reiner gelingt es diesen letzten Sommer vorm Erwachsenwerden festzuhalten, in einem vor Nostalgie strotzenden Setting der späten 50er Jahre. Zwischen kindlichen Unterhaltungen über Comic-Figuren und Kotz-Geschichten, schlägt der Film immer wieder ernste Töne an, denn jeder der vier Jungs hat mit schweren Problemen zu kämpfen. Selten dürfen wir männliche Figuren mit so vielen Emotionen erleben, die völlig ungeniert ihren Tränen freien Lauf lassen.

Die Kraft, die sich die Freunde gegenseitig geben, ist immer wieder aufs neue berührend und absolut authentisch. Da gerät die eigentliche Handlung schnell in den Hintergrund, denn eigentlich wünscht man sich, dass dieser Film niemals endet und wir noch einen ganzen Sommer mit den vier Jungs verbringen dürfen.

Stand by Me beruht auf Stephen Kings eigenen Erlebnissen

Die Kraft der Freundschaft ist ein viel verwendetes Motiv von King, das wir unter anderem auch in den Adaptionen von Es und Dreamcatcher sehen können. Dabei gehören die Kinder immer einer Gruppe von Underdogs an, die von der Außenwelt missverstanden werden, aber sich stets aufeinander verlassen können.

Wie in Kings Autobiografie und Schreibratgeber Das Leben und das Schreiben * zu lesen ist, sind diese Geschichten seiner eigenen Kindheit nachempfunden. So ist Stand by Me nicht nur eine Verfilmung, die kaum von der literarischen Vorlage abweicht, sondern auch eine Geschichte, die sehr nah an Kings eigenem Leben spielt.

Reiner erzählte, dass King nach dem ersten Screening für 15 Minuten den Raum verließ und sich sammeln musste (via Film School Rejects ):

Als er zurückkam, sagte er: Das ist der beste Film, der je aus einer meiner Geschichten gemacht wurde, was nicht viel heißt. Aber du hast meine Geschichte wirklich eingefangen. Sie ist autobiografisch. Alles, was erfunden wurde, war die Jagd nach der Leiche.

King selbst sei Gordie nachempfunden, der schriftstellerische Ambitionen zeigt und der von seinem besten Freund Chris (grandios gespielt von Phoenix) darin unterstützt wird, diesen Weg zu gehen. Mit diesem Wissen geht Stand by Me dem ein oder anderen vielleicht noch tiefer ins Herz, falls das überhaupt möglich ist.

Wann läuft Stephen Kings Adaption Stand by Me im TV?

Das Coming of Age-Abenteuer zeigt ZDFneo am heutigen Dienstag, den 14. Januar 2025 um 21:45 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt Stand by Me bei Amazon kaufen oder leihen.

