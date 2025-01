Heute im TV: Richtig gute Action-Überraschung von den John Wick-Machern, die bald fortgesetzt wird

Breaking Bad-Anwalt Bob Odenkirk wird im Action-Film Nobody zur Kampfmaschine, die John Wick Konkurrenz machen könnte. Heute ist der Film im TV zu erwischen.

Action-Fans, die auf John Wick schwören, haben heute ein Fernseh-Date mit einem Niemand. Aber nicht irgendeinem Nobody, sondern einem von Bob Odenkirk (Breaking Bad, Better Call Saul) gespielten Mann, der unverhofft zum handfesten Haudraufhelden wird.

Der Film, zu dem es auch eine Fortsetzung geben soll, ist heute im deutschen Free-TV zu sehen.

Action vom John Wick-Autor im TV: Darum geht es in Nobody mit Bob Odenkirk

In Nobody geht es um einen unscheinbaren Familienvater (Odenkirk), der lieber die andere Backe hinhält, als zurückzuschlagen. Zumindest, bis seine Familie bei einem Einbruch in Gefahr gerät. Der Vorfall löst etwas in Hutch Mansell aus und lässt ungeahnte Instinkte und Fähigkeiten erwachen. Mit diesen macht er sich schnurstracks daran, sich mit einem skrupellosen Gangster (Aleksey Serebryakov) anzulegen und finstere Geheimnisse aufzudecken. Auf brutalste Weise, versteht sich.

Bob Odenkirk hatte zwei Jahre für seine Rolle in Nobody trainiert. Das prächtige Ergebnis voller Action und Tempo bekamen wir aber erst viel später als gedacht zu sehen, denn der ursprüngliche Release-Termin 2020 wurde wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben. Vergleiche zur Action-Reihe mit Keanu Reeves blieben natürlich nicht aus.

Das Verbindungsglied zum John Wick-Franchise ist übrigens Autor Derek Kolstad, der gemeinsam mit Odenkirk für das Sequel Nobody 2 zurückkehren wird, wie Deadline letztes Jahr berichtete. Regie führt dann Timo Tjahjanto statt Ilya Naishuller, der Teil 1 zu verantworten hatte.

Nobody 2 soll dieses Jahr starten

Teil 2 ist übrigens schon näher dran als gedacht und hat sogar bereits ein Startdatum von Universal erhalten. Demnach soll Nobody 2 am 14. August 2025 in die deutschen Lichtspielhäuser krachen. Hoffen wir, dass Odenkirks Gesundheit die Dreharbeiten mitmacht.

Wann und wo läuft Nobody im Fernsehen?

Nobody kommt am heutigen Donnerstag, den 2. Januar 2025 um 22:35 Uhr bei VOX. Alternativ kann man den Film als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Apple TV, MagentaTV und Co. streamen.

