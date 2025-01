Heute im TV: Richtig gute Bruce Willis-Action, die ein perfekter Stirb langsam-Ersatz ist

Bruce Willis schlägt sich fast im Alleingang mit einer ganzen Stadt herum: Was heute im TV kommt, ist zwar kein Stirb Langsam-Film, kommt aber nah ran.

Bruce Willis-Fans der ersten Stunde sollten sich heute Abend etwas Zeit nehmen und den Fernseher anwerfen. Im TV kommt nämlich 16 Blocks – ein Film, der extrem unterhaltsam ist und insbesondere dann etwas für euch sein könnte, wenn ihr vor allem die Stirb langsam-Filme mochtet.



Heute im TV: In 16 Blocks legt sich Bruce Willis mit der kompletten New Yorker Polizei an

Eigentlich soll der Polizist Jack Mosley (Bruce Willis) einfach nur einen Zeugen zu seinem Gerichtstermin bringen. Das Gerichtsgebäude befindet sich dann auch gerade einmal 16 Blocks entfernt. Aber die Sache gestaltet sich deutlich komplizierter als gedacht. Denn zum einen spielt diese Geschichte hier im höllischen Straßenverkehr von New York und zum anderen wollen einige Leute nicht, dass der Zeuge sein Ziel erreicht.

Das liegt daran, dass der Zeuge Eddie Bunker (Yasiin Bey, früher: Mos Def) eine Aussage machen soll, die die korrupten Machenschaften vieler New Yorker Polizisten aufdecken könnte. Dementsprechend ist die halbe Stadt hinter ihm her, es werden Attentate auf den Mann verübt und ein korrupter Polizist versucht sogar, Jack Mosley davon zu überzeugen, Eddie Bunker ans Messer zu liefern.

16 Bocks liefert perfekte Unterhaltung für alle Action- und Bruce Willis-Fans

Bruce Willis tut hier das, was er am besten kann: Einen alkoholabhängigen, abgehalfterten und extrem grummeligen Cop spielen, der die Schnauze gestrichen voll hat. Wenn der sich dann auch noch widerwillig dazu durchringt, für die gute Sache einzustehen, ist die Gemengelage perfekt.

Das Grundrezept weicht hier zwar etwas von den ersten beiden Stirb langsam-Filmen ab, ähnelt aber recht stark dem des dritten Teils Stirb langsam - jetzt erst recht. Auch hier hetzen zwei Männer quer durch die Stadt, liefern sich wilde Verfolgungsjagden und legen dabei mehr oder weniger alles in Schutt und Asche.

Mehr Action und Thriller gefällig? Dann legen wir euch folgenden Film ans Herz, der in 69 Ländern bei Netflix gerade auf Platz 1 der Streaming-Charts steht. Es ist ein knallharter Thriller, in dem eine Ein-Mann-Armee in 4 Stunden halb Paris zerlegt.

TV oder Stream: Wann und wo kommt 16 Blocks?

Kabel eins zeigt 16 Blocks am heutigen Dienstag, den 14. Januar 2025 um 20:15 Uhr. Um 02:35 Uhr in derselben Nacht kommt nochmal eine Wiederholung.

Ihr könnt den Bruce Willis-Streifen aber natürlich auch einfach online leihen oder kaufen. Das geht beispielsweise bei Amazon, MagentaTV oder Apple TV.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.