In 69 Ländern auf Platz 1 bei Netflix: Knallharter Thriller, in dem eine Ein-Mann-Armee in 4 Stunden Paris zerlegt

Action-Thriller sind eine sichere Bank, auch bei Netflix-Zuschauer:innen. Den ersten Platz der Film-Charts hat der französische Film Ad Vitam mit einer atemlosen Hetzjagd erobert.

Die Ein-Mann-Armee stand bei Action-Fans schon immer hoch im Kurs, und zwar nicht erst seit Rambo. Aktuell bestimmt sie auch die Spitze der Netflix-Charts: Im französischen Thriller Ad Vitam kämpft eine ehemaliger Elite-Kämpfer um das Leben seiner schwangeren Frau.

Platz 1 bei Netflix: Ad Vitam erinnert an Liam Neesons größten Thriller-Kult

Ad Vitam dreht sich um Elite-Agent Franck Lazareff (Guillaume Canet), der eines Tages brutal zu Hause überfallen wird. Aber seine gut vorbereiteten Feinde haben es nicht nur auf ihn abgesehen, sondern entführen auch seine hochschwangere Frau Leo (Stéphane Caillard). Sie wollen Franck dazu zwingen, in vier Stunden eine brenzlige Mission in Paris für sie zu erfüllen. Er hat vier Stunden Zeit, um die Liebe seines Lebens zu retten.

Schaut euch hier den Trailer zu Ad Vitam an:

Ad Vitam - Trailer (English Subs) HD

Für die Regie des Action-Thrillers ist Rodolphe Lauga verantwortlich, der bisher an diversen französischen Produktionen und dem Action-Sequel R.E.D. 2 beteiligt war. Mit seiner Geschichte über einen gut ausgebildeten Agenten, der auf persönlicher Rettungsmission gegen Terroristen vorgeht, erinnert Ad Vitam an diverse große Beispiele des Genres. So verläuft etwa Liam Neesons Kult-Auftritt in 96 Hours nach ähnlichen Mustern.



So sehen aktuell die Film-Charts bei Netflix aus:

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Disney+ und Co.

Im Jahresrückblick auf das Jahr bei Netflix, Disney+, Apple TV+ und Co. diskutieren wir, welche Streaming-Filme 2024 ein Muss sind und geben euch 10 Empfehlungen mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Auswahl der besten Streaming-Filme des Jahres reicht dabei von Action-Überraschungen und mitreißenden Abenteuerfilmen bis zu intensiven Dramen. Aber auch Komödien und Dokus sind dabei.