Heute im TV: Richtig guter Action-Thriller mit Jason Statham, der sich als Ex-Spielsüchtiger in Las Vegas durchschlägt

Jason Statham gibt sich dieses Mal in einem Action-Drama die Ehre, das viele Elemente aus Neo-Noir-Filmen mit einem spannenden Charakter verbindet. Heute läuft der Film im TV.

Jason Statham geht eigentlich immer, aber dieses Mal haben wir einen seiner ungewöhnlichsten Filme als TV-Empfehlung für euch. Der Film Wild Card geizt zwar nicht mit Action, widmet einen Großteil seiner Zeit aber der Charakterzeichnung und fährt damit ganz hervorragend.

Heute im TV: Darum geht's in Wild Card mit Jason Statham



Nick Wild hat nicht nur einen coolen Namen, sondern auch noch jede Menge Probleme. Eigentlich will der ehemals Spielsüchtige seinen Job als Personenschützer in Las Vegas an den Nagel hängen, um endlich nach Italien auszuwandern und eine ruhige Kugel zu schieben. Dazu fehlen ihm lediglich ein paar Hunderttausend US-Dollar.

Dann taucht plötzlich aber auch noch seine Ex-Freundin (Dominik García-Lorido) auf, die von einigen Mafiosi zusammengeschlagen wurde und auf Rache sinnt. Daraufhin lässt sich Nick Wild nicht zweimal bitten, um den Fieslingen eine Lektion zu erteilen. Aber das bleibt natürlich nicht ohne Konsequenzen, und so bekommt der arme Kerl sogar noch mehr Probleme.

Wild Card mit Jason Statham lohnt sich auch für alle, die seine Filme normalerweise nicht mögen

Wild Card macht vieles ganz anders als die meisten anderen Jason Statham-Filme. Wer auf Nonstop-Action hofft, wird hier ein bisschen enttäuscht. Dieses Mal steht das triste Drama rund um den abgehalfterten Ex-Spielsüchtigen und seine Probleme im Mittelpunkt. Es tut dem Schauspieler Jason Statham sichtlich gut, auch mal etwas mehr Herz und Gefühl in seine Rolle stecken zu dürfen.

Was aber nicht heißt, dass es in Wild Card nicht zur Sache gehen würde. Ganz im Gegenteil: Der Film hat zwar nur drei große Action-Szenen, die haben es dafür wirklich in sich. Sie flimmern so aufwändig inszeniert und noch besser choreografiert über den Bildschirm, dass es eine wahre Freude ist. Als dicker Bonus kommt noch ein wirklich gelungener Soundtrack obendrauf.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Wild Card mit Jason Statham?

Wer sich selbst ein Bild von Wild Card machen will, kann das am heutigen Donnerstag, den 19. Dezember ab 22:00 Uhr auf VOX tun. Der Film läuft bis um 23:50 Uhr und eine Wiederholung ist erst einmal nicht geplant.

Habt ihr ihn verpasst oder keine Zeit, lässt sich der Jason Statham-Streifen aber auch noch streamen. Das geht beispielsweise bei Amazon Prime in der Abo-Flat, bei MagentaTV, Apple TV, Maxdome oder Google Play beziehungsweise YouTube.

