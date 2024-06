Heute im TV: Richtig guter Sci-Fi-Thriller, der damals eine der teuersten Filmszenen aller Zeiten hatte

Nach den EM-Spielen erwartet euch ein richtig spannender Sci-Fi-Thriller mit hochkarätiger Star-Besetzung. Darin seht ihr eine unfassbar teure Szene, die rein gar nichts mit Action zu tun hat.

Unser heutiger TV-Tipp ist ein Remake, das zu den wenigen wirklich gelungenen Neuverfilmungen gehört. Vanilla Sky von Cameron Crowe wurde nur ein Jahr nach dem spanischen Original Öffne die Augen veröffentlicht. Ungewöhnlich ist, dass Penélope Cruz in beiden Filmen ihre Rolle als Sofia verkörpert. Noch ungewöhnlicher ist eine der damals teuersten Szenen der Filmgeschichte, die auf den ersten Blick gar nicht so kostspielig erscheint.



Darum geht es in dem Thriller-Drama Vanilla Sky

Der millionenschwere Unternehmer David Aames (Tom Cruise) lebt ein glückliches Leben in Saus und Braus, mit teuren Partys, vielen Freunden und seiner Geliebten Julie (Cameron Diaz). Doch sein Leben ändert sich, als er Sofia (Cruz) kennen und lieben lernt, sehr zum Missfallen von Julie. Als ein schrecklicher Unfall Davids Gesicht entstellt und sein Gehirn Schaden nimmt, kann er nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden.

Vanilla Sky hat eine der teuersten Filmszenen der Filmgeschichte

Dass manche Szenen ein unglaublich hohes Budget verschlingen kann man sich bei aufwendigen Actionszenen oder hoch technologisierten Sequenzen vorstellen, doch die teuerste Szene aus Vanilla Sky hat mit all dem nichts zu tun. Für damals eine Million US-Dollar (heutiger Wert ca. 1,7 Millionen Euro) wurde Tom Cruise gefilmt, wie er durch die Straßen von New York läuft (via Screenrant ).

Warum das so teuer war? Die Traumsequenz spielt am Times Square, New Yorks Touristen-Hotspot. Das NYPD musste die geschäftigen Straßen für drei Stunden komplett absperren. Gelohnt hat es sich, denn die Szene ist äußerst eindrucksvoll und lässt uns mit Tom Cruise mitfühlen, der immer mehr in Panik gerät, als er durch die vollkommen menschenleeren Straßen einer Weltmetropole irrt.

Wann läuft der Sci-Fi-Thriller Vanilla Sky im TV?

Das spannende Remake mit Tom Cruise läuft am heutigen Samstag, den 15. Juni um 23:30 Uhr auf ZDFneo. Eine Wiederholung zeigt der Sender leider nicht, doch ihr könnt Vanilla Sky unabhängig vom Fernsehprogramm bei Amazon Prime Video leihen oder kaufen.

