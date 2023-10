Heute im TV: Richtig harter Sci-Fi-Kracher mit Gerard Butler, den die Kritik zerrissen hat, aber Fans lieben ihn

Am heutigen Freitagabend läuft einer der härtesten Action-Filme mit Gerard Butler im TV. Es handelt sich um einen extrem düsteren Sci-Fi-Kracher, der keine Gefangenen macht.

Gerard Butler ist aktuell einer der verlässlichsten Action-Helden, die das (Heim-)Kino zu bieten hat. Allein dieses Jahr war er mit zwei Filmen auf der großen Leinwand vertreten: Plane und Kandahar. Heute Abend könnt ihr Butler im Fernsehen in einem seiner härtesten Action-Filme erleben – inklusive spannendem Sci-Fi-Setting.

Die Rede ist von Gamer aus dem Jahr 2009. Inszeniert wurde der Film von dem Regie-Duo Mark Neveldine und Brian Taylor. Bekannt sind die beiden vor allem für die Crank-Filme mit Jason Statham. Und wer einen dieser Filme gesehen hat, weiß, dass es sich hier um rastlose, waghalsige und abgefahrene Action-Unterhaltung handelt.

Erbarmungslose Sci-Fi-Action: In Gamer kämpft Gerard Butler in einem Videospiel ums Überleben

In Gamer schlüpft Butler in die Rolle von Kable, ein Sträfling, der in einem futuristischen Videospiel als Avatar des Jugendlichen Simon (Logan Lerman) fungiert. Während Simon nur ein paar Knöpfe druckt, muss Kable bei den Gefechten tatsächlich um sein Leben fürchten. Er ist ein moderner Gladiator, der dem Tod ins Angesicht blickt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Gamer schauen:

Gamer - Trailer (Deutsch) HD

Neveldine und Taylor nutzen die Prämisse, um Butler durch hemmungslose Action-Sequenzen zu jagen, bei denen es ordentlich kracht und scheppert. Das Ergebnis ist ein extrem brutaler Film, der seinerzeit bei der Kritik gar nicht gut ankam. Bei Metacritic kommt Gamer nur auf 27 von 100 Punkten. Bei Rotten Tomatoes erreicht er nur 27 Prozent und gilt damit als verrottet. Vielen Fans war das aber egal: So entfesselt wie hier haben wir Gerard Butler selten wieder gesehen.

Sci-Fi-Kracher: Wann läuft Gamer mit Gerard Butler im TV?

Gamer läuft am 27. Oktober 2023 um 22:25 Uhr auf RTL II. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 00:05 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 03:55 Uhr. Da der Film in Deutschland erst ab 18 Jahren freigegeben ist, läuft er zuerst in einer um acht Minuten gekürzten Version. Die Wiederholung ist ungekürzt. Alternativ könnt ihr Gamer aktuell bei Amazon Prime im Streaming-Abo schauen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.