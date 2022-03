Heute im TV: Richtig mieser Fantasy-Film, der ein ganzes Universum zerstört hat

Die Jugendbuchverfilmung The Darkest Minds hätte Anstoß einer großen Fantasy-Reihe werden können. Teil 2 und alle weiteren Fortsetzungen werden wir vermutlich aber niemals sehen.

Mit The Darkest Minds - Die Überlebenden startete 20th Century Studios (damals noch Fox) den Versuch, eine neue große Filmreihe zu etablieren. Als Grundlage diente der gleichnamige Fantasy-Roman von Alexandra Bracken, der in Buchform mehrere Fortsetzungen erhalten hat. Die Kinoversion scheiterte jedoch.

Bei einem schlanken Budget von 34 Millionen US-Dollar standen die Chancen nicht schlecht, dass der Stoff auch auf der großen Leinwand zum Erfolg wird. Schlussendlich konnte der Film aber nur ernüchternde 41 Millionen US-Dollar einspielen, was die zusätzlichen Marketingkosten, die auf das Budget kommen, nicht deckte.

Heute im TV: The Darkest Minds - Die Überlebenden läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Wiederholung folgt um 00:05 Uhr.

Fantasy-Flop The Darkest Minds heute im TV

The Darkest Minds - Die Überlebenden entpuppte sich jedoch nicht nur finanziell als Enttäuschung. Auch qualitativ konnte der Film kaum begeistern, sodass das postapokalyptische Abenteuer vier Jahre nach seinem Kinostart fast schon wieder vergessen ist. Kein Wunder, dass Teil 2 kein grünes Licht bekamt.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Darkest Minds schauen:

The Darkest Minds - Trailer (Deutsch) HD

Reichlich Stoff für eine Fortsetzung hätte es gegeben: Brackens Vorlage umfasst vier Bücher sowie diverse Kurzgeschichten und Novellen. Die erste Trilogie erzählt Rubys Geschichte, die wir auch als Protagonistin in der Verfilmung kennenlernen. Gespielt wird sie von der aus The Hate U Give bekannten Amandla Stenberg.

Die Darkest Minds-Buchreihe im Überblick:

Filmemacherin Jennifer Yuh Nelson, die den ersten Teil inszenierte, bekundete damals ihr Interesse, auch bei The Darkest Mindes 2 die Regie zu übernehmen. Nicht zuletzt bereitet das Ende des Auftakts den Fortgang der Geschichte vor. Offiziell angekündigt wurde die Fortsetzung allerdings nie.

Zum Weiterlesen: So geht die Geschichte von The Darkest Minds weiter

Nachdem The Darkest Minds im Kino gescheitert ist, lässt sich spekulieren, ob die Geschichte in Form eines Reboots zu neuem Leben erwacht, etwa als Serie bei Disney+. Vorbild könnte Percy Jackson sein: Nach zwei Kinofilmen wird der Stoff nun in Serienform unter dem Dach des Streaming-Diensts neu aufbereitet.

Hättet ihr gerne Teil 2 von The Darkest Minds gesehen?