Heute im TV: Richtig starker Sci-Fi-Geheimtipp, der 104 Minuten lang für Hochspannung sorgt

Bei Netflix schlummert ein Science-Fiction-Film, der definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient. 10 Cloverfield Lane ist ein hoch spannendes und extrem dicht inszeniertes Kammerspiel.

Bei den unzähligen Filmen, die jede Woche im Fernsehen laufen, passiert es immer wieder, dass die richtig guten Titel übersehen werden. Aus diesem Grund wollen wir euch eine Sci-Fi-Perle der 2010er Jahre ans Herz legen, die im Angesicht der großen Sci-Fi-Blockbuster der vergangenen Dekade leider oft vergessen wird.

Es handelt sich um 10 Cloverfield Lane, dem zweiten Teil der Cloverfield-Reihe, die 2008 mit dem gleichnamigen Found-Footage-Film von J.J. Abrams und Matt Reeves ins Leben gerufen wurde. Um eine klassische Fortsetzung handelt es sich allerdings nicht. Jedes neue Cloverfield-Kapitel steht für sich und braucht keine Erklärungen.

Sci-Fi-Tipp heute im TV: 10 Cloverfield Lane spannt euch 104 Minuten lang auf die Folter

Die Geschichte von 10 Cloverfield Lane dreht sich um Michelle (Mary Elizabeth Winstead), die einen schweren Autounfall erleidet. Sie wird bewusstlos und wacht im Bunker von eines großen Mannes auf: Howard (John Goodman). Der lebt dort mit dem schmächtigen Emmett (John Gallagher Jr.) und behauptet, dass die Welt untergeht.

Hier könnt ihr den Trailer zu 10 Cloverfield Lane schauen:

10 Cloverfield Lane - Trailer (Deutsch) HD

Während Michelle versucht, herauszufinden, ob sie den fremden Männern trauen kann, entfaltet sich ein fiebriges Kammerspiel in der Enge des Bunkers, der gleichermaßen Wohnzimmer wie Gefängnis ist. Inszeniert wurde dieses Kammerspiel von Dan Trachtenberg, der auch hinter der Predator-Neuerfindung Prey steckt.

10 Cloverfield Lane ist der mit Abstand beste Teil der Cloverfield-Reihe, deren jüngster Teil exklusiv bei Netflix veröffentlicht wurde: The Cloverfield Paradox. Nachdem dieser weder bei der Kritik noch beim Publikum für Begeisterung sorgte, sah es so aus, als wäre das Franchise damit tot. Im September 2022 traf die überraschende Nachricht ein, dass sich doch noch ein vierter Cloverfield-Film in Arbeit befindet.

Sci-Ti-Tipp: Wann läuft 10 Cloverfield Lane im TV?

10 Cloverfield Lane läuft in der Nacht von Freitag auf Samstag um 02:35 Uhr auf ProSieben. Eine Wiederholung gibt es nicht. Wenn ihr den Sci-Fi-Thriller stattdessen lieber streamen wollt, müsst ihr auf eine der verschiedenen Leih- und Kaufoptionen bei Amazon Prime Video und Co. zurückgreifen.