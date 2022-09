Na endlich: Fast vergessene Sci-Fi-Reihe geht 4 Jahre nach unfassbarem Netflix-Coup weiter

Ein neuer Cloverfield-Film kommt. Das vielleicht seltsamste Sci-Fi-Franchise umfasst bislang drei Filme, wovon einer bei Netflix erschien. Der vierte befindet sich nun offiziell in Arbeit.

2008 brachte der heutige The Batman-Regisseur Matt Reeves zusammen mit Star Wars-Regisseur J.J. Abrams den Sci-Fi-Horror Cloverfield in die Kinos. Dem im chaotischen Found-Footage-Stil gehaltenen Film ging eine virale Marketing-Kampagne voraus. Das simple Rezept: Riesige Monster-Aliens griffen die Erde an. Dass die Reihe noch 14 Jahre später existieren würde und vor allem auf diese Art, hätte wohl keiner der Beteiligten vermutet.

Wie Deadline berichtet kommt nach Cloverfield (Teil 1), 10 Cloverfield Lane (Teil 2) und The Cloverfield Paradox (Teil 3) noch ein 4. Cloverfield-Film.

Das ist über den neuen Cloverfield-Film bekannt

Dem Bericht zufolge soll Babak Anvari (Wounds) bei Cloverfield 4 Regie führen. Joe Barton (The Ritual) schreibt das Skript und J.J. Abrams kehrt als Produzent zurück, genau wie unter anderem Matt Reeves und Drew Goddard (Cabin in the Woods). Das Projekt, das bei Paramount entsteht, kann also mit geballter Genre-Expertise protzen. Ein Starttermin ist noch nicht bekannt.

The Cloverfield Paradox - Trailer (Deutsche UT) HD

Mit Netflix-Coup: Die bizarre Geschichte der Cloverfield-Reihe

Seit der Marketing-Kampagne umwehte Cloverfield ein mysteriöser Hauch. Die erste "Fortsetzung" 10 Cloverfield Lane entpuppte sich erst spät überhaupt als Teil der Reihe. Die Berührungspunkte sind marginal, im Grunde hat der Film nur den Titel mit dem Vorgänger gemein.

Das war beim dritten Film, Cloverfield Paradox, kaum anders. Ein mehr oder weniger origineller Sci-Fi-Horror-Plot wurde hier an ein bestehendes Franchise-Gerippe angeschlossen. Paramount hatte 2018 dennoch kein Vertrauen in den Film. Er wurde aus Angst vor einem Flop kurzerhand an Netflix verscherbelt. Ein in diesem Fall passendes Wort.

Für angeblich 50 Millionen US-Dollar ging der Film über den Tisch. Bekanntgegeben wurde der Deal im Rahmen des Super Bowl: Damals rechneten alle noch damit, dass Cloverfield Paradox in die Kinos kommen würde. Netflix hatte zwar einen maximal passablen Film erstanden, aber die Aufmerksamkeit auf seiner Seite.

Ob Cloverfield 4 sich in diese Geschichte einreiht? Aktuell wirkt die Produktion fast schon enttäuschend normal.

