Heute im TV: Teil 3 einer der besten Abenteuer-Reihen – die Neuauflage scheiterte grandios

Rasante Abenteuer-Unterhaltung mit 2 Mega-Stars läuft am heutigen Donnerstag im TV. Danach versandete die Reihe aber und auch die Wiederbelebung misslang.

Es schien so einfach: Verfrachte ein sich neckendes Pärchen nach Ägypten, füge einen rachsüchtigen ägyptischen Hohepriester hinzu und ernte den Profit. Bei Die Mumie aus dem Jahr 1999 funktionierte das ziemlich grandios. Der Abenteuerfilm gehört zu den charmantesten Indiana Jones-Erben. Insgesamt drei Teile mit dem heutigen Oscar-Preisträger Brendan Fraser kamen ins Kino. Wie schwer es ist, ein Erfolgsrezept über Jahre frisch zu halten, zeigt allerdings unser TV-Tipp Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers.

Heute im TV: Die Grundidee des Abenteuerfilms ist vielversprechend

Die ersten beiden Mumie-Filme arbeiteten sich an ägyptischen Untoten und Skorpion-Königen ab. Schon Teil 2 zeigte ein paar Ermüdungserscheinungen im Versuch, die Fratzen-Sandstürme des Erstlings zu toppen. Auftritt Drachenkaiser! Der dritte Teil springt ins China der 40er Jahre, wo der Bürgerkrieg tobt. Dort will ein General (Anthony Wong Chau-Sang) den mythischen ersten Kaiser (Jet Li) wieder auferstehen lassen, um eine Entscheidung im Konflikt zu erzwingen. Mittendrin stecken die O'Connells (Brendan Fraser, Maria Bello und Filmsohnemann Luke Ford), die verhindern wollen, dass der Herrscher mit seiner Terrakotta-Armee über die Welt herfällt.

Universal Luke Ford, Maria Bello und Brendan Fraser in Die Mumie 3

Für Abwechslung ist dank des Settings gesorgt und der Fokus der Action wird zumindest zum Teil auf aufwendige Martial Arts-Einlagen und rasante Stunt-Arbeit gelegt. Man kann den beiden späteren Wednesday-Autoren Alfred Gough und Miles Millar also nicht Ideenlosigkeit vorwerfen. Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers krankt vielmehr an seinem schwachen filmischen Herz. Rachel Weisz ist fürs Threequel nicht zurückgekehrt, weshalb der Film im Vergleich zu den Vorgängern einiges an Charme verliert. Nachfolgerin Maria Bello findet wegen des undankbaren Materials selten Anschluss und Brendan Fraser allein trägt das Abenteuer nur mit Mühe.

Die Mumie-Reihe erreichte erst 2017 ihren Tiefpunkt

Fans des Hongkonger Kinos können sich auf Superstars wie Jet Li und Michelle Yeoh freuen und auch darüber hinaus ist das Abenteuer mit HK-Liebling Anthony Wong (Infernal Affairs) und Charakter-Grummel Liam Cunningham (3 Body Problem) zum Teil stark besetzt. Bisweilen wirkt der Film, der neben dem Drachenkaiser und der Terrakotta-Armee noch einen Yeti (!) einbaut, hoffnungslos überladen.

Trotzdem unterhält Das Grabmal des Drachenkaisers mit seinen klassischen Fantasy- und Abenteuer-Einlagen konstanter als der neun Jahre später erschienene Die Mumie mit Tom Cruise. Im Vergleich zu dem zwanghaft auf Franchise getrimmten Action-Neustart strotzt Die Mumie 3 nur so vor Herz und Seele. Das quittierte auch das Publikum: Laut Schätzungen von Deadline machte der Blockbuster mit Tom Cruise bis zu 95 Millionen Dollar Verlust.

Die Mumie 3 im TV und im Stream: So könnt ihr den Abenteuerfilm nachholen

Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers läuft am Donnerstag, dem 25. April ab 20:15 Uhr bei Vox. Alternativ könnt ihr den Film am Samstag, 22 Uhr bei Syfy schauen.



Darüber hinaus gibt es das Abenteuer im Abo von MagentaTV sowie in der Kauf- und Leihversion bei Anbietern wie Amazon, Apple und anderen. Dasselbe gilt übrigens auch für Teil 1 und 2 der Brendan Fraser-Reihe.

