Heute im TV: Thriller-Meisterwerk spielt nur an einem Ort und ist trotzdem so spannend, dass euch schlecht wird

Heute läuft im TV ein Thriller, der nur in einem winzigen Raum spielt. Doch seine wenigen Quadratmeter füllt er mit schwindelerregender Hochspannung.

Kammerspiele auf der Leinwand sind eine gewagte Entscheidung. Beim Dreh minimiert sich der Aufwand, aber der immer gleiche Schauplatz kann in 90 Minuten viele Zuschauer langweilen. 7500 ist ein leuchtendes Gegenbeispiel. Der packende Thriller mit Joseph Gordon-Levitt (Inception) spielt 93 Minuten nur in einem Cockpit. Und wird mit seiner schweißtreibenden Dramaturgie bei manchen Zuschauern Übelkeit verursachen.

Im TV: 7500 ist ein fesselnder Flugzeug-Thriller voller grausamer Entscheidungen

Das Langfilm-Debüt von Patrick Vollrath dreht sich um den Piloten Tobias (Gordon-Levitt), dessen Passagiermaschine kurz nach dem Start von islamischen Terroristen entführt wird. Es gelingt ihm, sich in der Kanzel einzuschließen. Sein Co-Pilot ist allerdings schwer verletzt. Und in der Gewalt der Angreifer befindet sich auch Tobias' Frau, die als Flugbegleiterin an Bord arbeitet.

Vollrath nutzt die Kammerspiel-Prämisse dabei gekonnt aus. So erweitert er den Schauplatz etwa über die Überwachungsbildschirme, auf denen sich brutale Szenen abspielen. Wenn Levitts Figur als Reaktion grausige Entscheidungen treffen muss und das Leben Weniger gegen das Leben Aller steht, schrumpft die Welt des Films wieder zusammen. In der Klaustrophobie des Cockpits wird zwischen den kalt blinkenden Kontrollleuchten Tobias' Panik spürbar.

Vollraths fesselnde Inszenierung und Gordon-Levitts Schauspiel kam auch bei vielen Kritiker:innen gut an (via Rotten Tomatoes ). "Straff, spannend und elegant", urteilte etwa das Empire Magazine .

Wann kommt 7500 mit Joseph Gordon-Levitt im TV?

7500 läuft in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag, den 2. September 2022, um 0.45 Uhr im SWR/SR. Neben Gordon-Levitt gehört unter anderem auch Aylin Tezel zur Besetzung, die im Dortmunder Tatort Ermittlerin Nora Dalay spielte.

