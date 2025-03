Heute im TV: Über 4 Stunden langer Action-Marathon, der von Anfang bis Ende Hochspannung entfesselt

Bei ProSieben laufen am Freitagabend gleich zwei Teile einer legendären Action-Reihe nacheinander. Genre-Fans kommen also voll auf ihre Kosten.

Von 2002 bis 2016 hat Matt Damon der Bourne-Filmreihe sein Gesicht verliehen. In dem Franchise, das mit Die Bourne Identität begonnen wurde, spielt er einen Agenten, der an Gedächtnisverlust leidet. Seit Jason Bourne von 2016 wurde die Reihe bisher nicht offiziell fortgesetzt.

Wenn ihr mal wieder Lust auf krachende Action habt, könnt ihr am Freitagabend im TV gleich zwei Bourne-Filme am Stück schauen. Die Reihenfolge der Ausstrahlung ergibt nicht allzu viel Sinn, aber kurzweilige Unterhaltung ist so oder so geboten.

Action-Tipp im TV: Darum geht es in Die Bourne Verschwörung

Los geht's mit Die Bourne Verschwörung, der den zweiten Teil der Reihe markiert. Darin will sich Jason Bourne (Damon) nach den Ereignissen des Vorgängers mit seiner Freundin Marie Kreutz (Franka Potente) ein neues Leben auf Goa aufbauen. Plötzlich wird Bourne verdächtigt, einen CIA-Agenten in Berlin auf dem Gewissen zu haben. Erneut beginnt ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Die Bourne Verschwörung:

Die Bourne Verschwörung - Trailer (Deutsch)

Der bisher letzte Bourne-Film im TV: Das ist die Story von Jason Bourne

Im bisher letzten Teil der Reihe hat Jason Bourne mittlerweile herausgefunden, wer er wirklich ist. Nach den teils einschneidenden Entwicklungen der vorherigen Filme will er jetzt noch die gesamte Vergangenheit entblättern und herausfinden, welche Pläne für ihn vorgesehen waren. Erneut entwickelt sich eine Hetzjagd, bei der Bourne von CIA-Agenten wie Heather Lee (Alicia Vikander) und Robert Dewey (Tommy Lee Jones) verfolgt wird.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Jason Bourne:

Jason Bourne - Trailer (Deutsch) HD

Auch wenn zwischen Die Bourne Verschwörung und Jason Bourne die beiden Action-Teile Das Bourne Ultimatum und das Spin-off Das Bourne Vermächtnis fehlen, lässt sich der Story trotzdem ohne größere Schwierigkeiten folgen. Mit flotter Action, viel Hochspannung und mitunter spektakulären Schauwerten ist auf jeden Fall für viel Unterhaltung gesorgt.

Wann laufen die beiden Bourne-Filme genau im TV?

ProSieben beginnt den Action-Marathon zur Primetime um 20:15 Uhr mit Die Bourne Verschwörung. Im Anschluss läuft ab 22:30 Uhr Jason Bourne. Mit Werbeunterbrechungen gehen beide Filme insgesamt bis 00:55 Uhr. Im Abo von Joyn Plus+ könnt ihr beide Filme aktuell in der Flat streamen.