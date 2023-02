Heute im TV: Überraschender Sci-Fi-Flop, der sich mit einer Story-Entscheidung selbst das Genick gebrochen hat

Ein Sci-Fi-Blockbuster sollte 2016 mit Mega-Budget und zwei Marvel-Stars das Publikum überzeugen. Der Film floppte, unter anderem wegen einer Kontroverse um die Story. Heute läuft er im TV.

Manche Filme sind schon ab der ersten Idee verloren, andere gehen erst nach mehreren Wochen im Kino wirklich unter. Der Sci-Fi-Kracher Passengers dagegen wurde trotz Marvel-Stars Chris Pratt und Jennifer Lawrence in den Hauptrollen und einem 150 Millionen-Dollar-Budget zum Flop. Nicht zuletzt wegen einer Fehlkalkulation im Drehbuch.

Im TV: Sci-Fi-Blockbuster Passengers wurde von der Kritik zerrissen

In Passengers ist ein Raumschiff mit mehreren Tausend Menschen im Hyperschlaf auf dem Weg zu einem neuen Planeten. Preston (Pratt) wird durch einen Defekt als einziger zu früh geweckt und muss nun sein Leben an Bord des Schiffs verbringen. Ein Jahr lang von Einsamkeit und Selbstmordgedanken gemartert, weckt er schließlich auch Aurora (Lawrence) auf, die ihm fortan Gesellschaft leisten soll. Und erzählt ihr, dass auch für ihren kurzen Schlaf ein Fehler verantwortlich war.

Manche werden den Fehler hier schon erkennen. Pratts Figur nimmt Aurora die Möglichkeit auf das zuvor gewählte Dasein, um seine eigenen Bedürfnisse zu stillen. Nichtsdestotrotz präsentiert der Film die beiden als ein Liebes-Duo. Viele Kritiker:innen sahen darin eine Romantisierung von brutaler Übergriffigkeit.

Laut The Telegraph sei der Film "eine gruselige Ode an die Manipulation", der den "zentralen Akt der Gewalt" verharmlose. Passengers suggeriere, dass "Zustimmung nichts bedeute" und "Stalking romantisch" sei, urteilte ScreenCrush .

Die problematische Story-Idee war zwar nicht die einzige Schwäche des Films (via The Guardian ), aber sicher ein wichtiger Faktor beim Flop des Films. Am Ende spielte Passengers 303 Millionen US-Dollar wieder ein (Box Office Mojo ). Das ist kein historischer Flop, aber bei einem derart hohen Budget schlicht enttäuschend.

Wann läuft Passengers im TV?

Passengers läuft am heutigen Samstag, den 18. Februar 2023, um 20.15 Uhr bei VOX. Wer da keine Zeit hat, kann den Sci-Fi-Blockbuster am 19. Februar um 13.45 Uhr nachholen.

