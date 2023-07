Heute im TV: Überwältigendes Fantasy-Meisterwerk, in dem der Held 227 Tage lang im Meer ums Überleben kämpft

Bei Arte läuft am Mittwochabend das berührende Fantasy-Meisterwerk Life of Pi. Regisseur Ang Lee überwältigt euch vor allem mit unglaublichen Bildern, die es so selten zu sehen gibt.

In dem Fantasy-Abenteuer Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger von Ang Lee strandet die Hauptfigur mit einem Tiger auf hoher See. Der Überlebenskampf des Protagonisten dauerte laut seiner eigenen Aussage 227 Tage.

Den Film, der mit dem wohl realistischsten CGI-Tiger der Filmgeschichte auftrumpft, könnt ihr am Mittwochabend bei Arte schauen. Verpassen solltet ihr Lees meisterhafte Mischung aus bewegendem Drama, modernem Märchen und religiösen Untertönen jedenfalls nicht.

Life of Pi trifft mitten ins Herz und überwältigt mit unglaublichen Bildern

Das Werk profitierte 2012 noch von dem großen 3D-Hype nach James Camerons Avatar. Dabei war Life of Pi einer der wenigen Filme, der den Effekt sinnvoll nutzte und das Kinoerlebnis bereicherte.

Die brillanten Effekte in dem Fantasy-Abenteuer stehen aber auch ohne Gimmick für sich und bieten in jedem Format ein beeindruckendes Spektakel. Nicht umsonst wurde Life of Pi bei der Oscar-Verleihung 2013 für die besten visuellen Effekte ausgezeichnet. Lees Film ist ein visueller Hochgenuss mit Bildern, die es in so bombastischer Form selten zu bestaunen gibt.

Inhaltlich ist der Film aber auch ein extrem berührendes Drama, in dem der Überlebenskampf der Hauptfigur zum modernen Märchen überhöht wird. Ohne religiöse Belehrung handelt der Fantasy-Blockbuster unter anderem von der Kraft des Glaubens, die die unglaublichsten Geschichten hervorbringen kann.

Wann läuft Life of Pi im TV?

Ang Lees Meisterwerk wird am Mittwoch um 20:15 Uhr auf Arte ausgestrahlt. Bei Disney+ könnt ihr Life of Pi außerdem im Abo streamen *

