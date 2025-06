Heute im TV: Unfassbar unterhaltsamer Abenteuerfilm von Steven Spielberg, den er bis heute bereut

Steven Spielberg ist mit seinen Filmen häufig unzufrieden. Egal, wie gut sie sind. Das trifft auch auf diesen Mega-Blockbuster zu, den ihr heute im TV schauen könnt.

Mit Jurassic Park erschuf Steven Spielberg im Jahr 1993 nicht nur ein unantastbares Meisterwerk. Er stieß auch ein Abenteuer-Franchise an, das seit nun 30 Jahren neue Filme und Serien hervorbringt. Die erste Fortsetzung inszenierte der Meisterregisseur vier Jahre nach dem Erstling. So richtig glücklich ist er mit dem Film aber nicht. Warum eigentlich? Heute könnt ihr Vergessene Welt – Jurassic Park im TV sehen.



Unterschätztes Spielberg-Abenteuer im TV: Darum geht es in Vergessene Welt

Vergessene Welt spielt ein paar Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers und fokussiert sich auf Dr. Malcolm (Jeff Goldblum) als Hauptfigur. Der Wissenschaftler soll nach Isla Sorna reisen, eine Schwesterinsel von Isla Nublar, wo der berüchtigte Jurassic Park entstand.

Auf Sorna sollen die Dinosaurier nach dem Wunsch von Park-Besitzer John Hammond (Richard Attenborough) künftig in Frieden leben. Widerwillig nimmt Dr. Malcolm (Jeff Goldblum) an einer Expedition zur Insel teil. Dort erwartet ihn seine Freundin Dr. Sarah Harding (Julianne Moore) – und ein gewissenloser Trupp von Großwildjägern. Die Katastrophe ist vorprogrammiert.

Wie Steven Spielberg über Jurassic Park 2 denkt

Ja, dem Nachfolger fehlt zu großen Teilen die Genialität von Jurassic Park. Dennoch gelang Spielberg mit Vergessene Welt ein Blockbuster, der von Minute 1 bis zum Finale atemlose Unterhaltung bietet und vor Einfällen strotzt. Die Themen sind nicht mehr neu, aber der Regisseur verstand es, den Dino-Hetzjagden neue visuelle und moralische Perspektiven abzugewinnen. Das können die meisten Fortsetzungen nicht von sich behaupten. Der Regisseur selber sieht das aber anders.



In dem Buch Steven Spielberg: A Biography sagte er, er habe sich beim Dreh "gequält" ("I beat myself up"). Und 2016 erklärte er gegenüber der New York Times :

Meine Fortsetzungen sind nie so gut wie die Vorgänger, weil ich immer viel zu selbstsicher in die Produktion gehe. [Jurassic Park] machte unglaublich viel Geld, [...] und ich [arbeite am Sequel], als wäre die Sache schon geritzt. Am Ende kommt eine schlechte Fortsetzung dabei heraus.

Es ist eine Frage der Sichtweise: Natürlich ist Vergessene Welt nicht so gut wie Jurassic Park. Wie auch, der Blockbuster gehört zu besten Filmen der Geschichte. "Schlecht" ist Vergessene Welt aber bei weitem nicht. Oder höchstens auf der Perfektionismus-Skala von Steven Spielberg.

Wann und wo läuft Vergessene Welt im TV?

Vox zeigt Vergessene Welt am 26. Juni 2025 um 20:15 Uhr. Wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr den Abenteuer-Blockbuster bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flatrate steht er derzeit nirgends zur Verfügung.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Dezember 2023 auf Moviepilot erschienen.