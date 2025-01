Heute im TV: Unterschätzter Superhelden-Kracher mit richtig guter Action, den leider viel zu wenige gesehen haben

ProSieben strahlt am Freitagabend Birds of Prey aus. Die DC-Perle glänzt mit heftiger Action vom John Wick 4-Macher und ist ein Befreiungsschlag für Margot Robbies Kult-Figur.

Mit ihrer Darstellung der ikonischen Joker-Gefährtin Harley Quinn in Suicide Squad hat Margot Robbie eine Kult-Figur geschaffen. Dabei wird gerne übersehen, dass der Charakter wieder einmal von einer tragisch gebrochenen Persönlichkeit zum knallig-überdrehten Nerd-Fetisch degradiert wird.

2020 ist Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn erschienen, der am Freitag im TV läuft. Der Solofilm für Robbies Figur ist ein gekonnter Befreiungsschlag von der Joker-Abhängigkeit und entfesselt daneben brutale Action vom John Wick-Genie.

TV-Tipp: Mit Birds of Prey wird Margot Robbies Harley Quinn neu erfunden

Der Film von Regisseurin Cathy Yan beginnt direkt mit einer Szene, in der die Beziehung zwischen Harley und dem Joker ein hartes Ende nimmt. Aus dem Trennungsschmerz geht die Protagonistin trotzdem als gestärkte, selbstbestimmte Protagonistin hervor.

Mit einer eigenen Gang aus kampfbereiten Frauen wie Dinah (Jurnee Smollett), Montoya (Rosie Perez) und der hartgesottenen Armbrust-Killerin Helena (Mary Elizabeth Winstead) tritt sie den Kampf gegen Bösewicht Roman Sionis (Ewan McGregor) an.

Schaut hier noch einen Birds of Prey-Trailer:

Birds of Prey - Trailer (Deutsch) HD

Gerade die Action ist in Birds of Prey zum Highlight geraten. Grund dafür ist, dass diese Sequenzen vom John Wick-Studio 87Eleven übernommen wurden. John Wick 4-Regisseur Chad Stahelski inszenierte einige der Action-Szenen in dem DC-Film sogar selbst.

Wenn Vorschlaghämmer, Nadeln oder selbstgebaute Granatenwerfer zum Einsatz kommen, werden schnell wohlige Erinnerungen an das Keanu Reeves-Franchise wach. Birds of Prey gelingt es, diese Form der brutalen Action mit knallbunten Comic-Bildern zu kombinieren. Daraus entsteht ein abgefahrener, kurzweiliger DC-Trip, der sich unbedingt lohnt.

Leider hat Birds of Prey mit einem Budget zwischen 80 und 100 Millionen Dollar weltweit nur etwas über 200 Millionen eingespielt und lief kommerziell damit alles andere als befriedigend. Bis heute dürfte der Film für viele Superhelden-Fans so immer noch ein echter Geheimtipp sein.

Wann läuft Birds of Prey im TV?

ProSieben strahlt den DC-Blockbuster am 17. Januar 2025 um 20:15 Uhr aus. Mit Werbung läuft der Film bis 22:15 Uhr. Alternativ könnt ihr Birds of Prey bei Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Abo-Flat streamt er zurzeit nirgends.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im April 2023 auf Moviepilot erschienen.