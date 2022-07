Heute im TV: Vergessener Science-Fiction-Film mit Ben Affleck von Action-Gott

Ben Affleck hastet heute Abend durch einen spannenden Science-Fiction-Thriller, der von niemand Geringerem als John Woo inszeniert wurde. Unser heutiger TV-Tipp ist Paycheck – Die Abrechnung.

Wenn es um epische Action geht, dann ist John Woo die ideale Adresse. Der chinesische Filmemacher hat im Hongkong-Kino der 1970er Jahre seine Wurzeln und wurde eine Dekade später mit adrenalingeladenen Action-Krachern wie A Better Tomorrow und The Killer berühmt. Ende der 1990er Jahre folgte der Sprung nach Hollywood.

Im Körper des Feindes und Mission: Impossible 2 gehören zu Woos bekanntesten Werken. In Vergessenheit geraten ist dagegen der Science-Fiction-Thriller Paycheck – Die Abrechnung, der letzte große Blockbuster, den Woo in seiner USA-Phase inszenierte. Dennoch lohnt sich ein Blick in den nervenaufreibenden Film.

Science-Fiction-Thriller Paycheck: Ben Affleck jagt gelöschten Erinnerungen hinterher

Paycheck – Die Abrechnung entführt in eine nahe Zukunft und erzählt von dem Ingenieur Michael Jennings (Ben Affleck), der für ein zwielichtiges Unternehmen die Konkurrenz ausspioniert. Das Ziel ist es, die gleichen Produkte zu einem billigeren Preis herzustellen. Hat Michael seine Arbeit getan, wird sein Gedächtnis gelöscht.

Es darf keine Beweise: Da die Bezahlung stimmt, macht sich Michael keinen Kopf. Als er jedoch auf seinen einstigen Schulfreund James Rethrick (Aaron Eckhart) trifft, wittert er eine größere Verschwörung. Denn dieser wurde für einen jüngsten Auftrag nicht bezahlt. Ärgerlicherweise verfügt er über keinerlei Erinnerung daran.

Fortan versucht Michael, die lückenhafte Vergangenheit zu rekonstruieren. Daraus ergibt sich eine spannende Geschichte, die mit ihrer dystopischen Zukunftsvision überzeugt. Diese stammt aus dem Kopf des legendären Sci-Fi-Autoren Philip K. Dick, der die gleichnamige Kurzgeschichte geschrieben hat, auf der der Film basiert.

