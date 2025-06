Heute im TV: Verkanntes Tarantino-Meisterwerk, das sich in einem Punkt von allen seinen anderen Filmen unterscheidet

Quentin Tarantinos Filme sind allesamt Ausnahmewerke. Dieser hier sticht aber noch einmal aus seinem Œuvre heraus, kein anderer ist so wie dieser TV-Tipp.

Viele Quentin Tarantino-Streifen sind extrem bekannt und beliebt, so zum Beispiel Pulp Fiction. Es gibt aber auch solche wie Jackie Brown, die eher unter dem Radar fliegen. Falls ihr den extrem unterhaltsamen wie unterschätzten Tarantino-Film noch nicht kennt, könnt ihr diese Bildungslücke heute im TV schließen.

Darum geht's in Quentin Tarantinos Jackie Brown

Jackie Brown lautet der Name einer Stewardess (Pam Grier), die einem Waffenhändler dabei hilft, Geld zu schmuggeln. Aufgrund ihres Jobs ist sie geradezu prädestiniert für diese Aufgabe. Irgendwann kommt das Gesetz ihr aber trotzdem auf die Schliche und will Jackie für seine eigenen Zwecke einspannen.

Jackie soll ihren Auftraggeber ans Messer liefern, arbeitet insgeheim aber an einem eigenen, unabhängigen Plan. Im Idealfall soll das Ganze so ablaufen, dass ihre Widersacher gegeneinander ausgespielt werden und Jackie Brown am Schluss selbst mit einem riesigen Haufen Bargeld dasteht.

Jackie Brown ist die einzige Romanverfilmung, die Quentin Tarantino je gedreht hat

In der Regel basieren Quentin Tarantino-Filme auf Geschichten, die sich der Regisseur und Drehbuchautor selbst ausgedacht hat. Bei Jackie Brown ist das nicht der Fall. Hier haben wir es mit der Adaption eines Romans zu tun, der im Original Rum Punch heißt und aus der Feder von Elmore Leonard stammt.

Ursprünglich haben Tarantino und Roger Avary sogar die Rechte an drei Elmore Leonard-Büchern gekauft und Tarantino wollte zuerst Freaky Deaky sowie Killshot verfilmen. Der dritte Film sollte von einem anderen Regisseur übernommen werden. Letzten Endes kam es dann aber genau andersherum und Tarantino drehte nur Jackie Brown als Rum Punch-Verfilmung.

Wer schon mal einen Tarantino-Streifen gesehen hat, weiß, dass der Regisseur nicht gerade zartbesaitet ist. Seine Filme strotzen oft nur so vor Gewaltdarstellungen. Aber es gab trotzdem eine Szene aus einem ganz berühmten Film, die so eklig ist, dass selbst Quentin Tarantino sie kaum ausgehalten hat und wegsehen musste.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Jackie Brown von Quentin Tarantino?

Jackie Brown läuft am heutigen Sonntag, den 22. Juni zur Primetime ab 20:15 Uhr auf Arte. Ihr könnt den Kultfilm dementsprechend dann in der Mediathek des Senders, aber auch über MagentaTV, Amazon, Apple TV, Maxdome oder Google beziehungsweise YouTube kaufen oder leihen.

