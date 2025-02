Heute im TV: Viel zu unbekannter Sci-Fi-Thriller, in dem ein Roboter über sich hinauswächst

In diesem TV-Tipp zieht ein Roboter ein Kind groß: Was zunächst wie ein herzerwärmender Feelgood-Film klingt, kippt sehr schnell in düstere Endzeit-Sci-Fi.

Die Erde ist eine trostlose Einöde und es gibt fast gar keine Menschen mehr. Aber in einer abgeriegelten Forschungsstation wird ein kleines Kind durch einen Roboter großgezogen. Aber nicht alles, was die Maschine ihrem Schützling erzählt, scheint zu stimmen . Ihr könnt euch den Sci-Fi-Geheimtipp I Am Mother heute Abend im TV ansehen.

Sci-Fi-Thriller im TV: I Am Mother erzählt eine spannende, verzwickte Geschichte

Nach einer weltweiten Katastrophe existiert die Menschheit allem Anschein nach nur noch in Embryo-Form und einer davon wird auserkoren, den Neubeginn einzuläuten. Zu diesem Zweck zieht ein Roboter, der sich einfach nur Mutter nennt, das kleine Menschlein (Clara Rugaard) von Kindesbeinen an groß. Die beiden knüpfen eine enge, innige Beziehung zueinander.

Dann steht allerdings eines Tages eine Fremde (Hilary Swank) vor der Tür des unterirdischen Komplexes. Es gibt also doch noch Menschen da draußen und die Frau erzählt ganz andere Dinge als die, die dem Mädchen von seiner Robo-Mutter beigebracht wurden. Offenbar verfolgen sowohl die Fremde als auch der Roboter ihre jeweils ganz eigene Agenda und das junge Mädchen gerät zwischen die Fronten.

I Am Mother funktioniert als spannendes Sci-Fi-Kammerspiel ganz prächtig

Als I Am Mother im Kino lief, flog der Film eher unter dem Radar und auch einige Jahre später hat er immer noch keine allzu große Bekanntheit erlangt. Was schade ist, denn wir haben es hier mit einem sehr spannenden Streifen zu tun, der größtenteils eher auf Atmosphäre und leise Töne setzt, dabei aber genau die richtigen Knöpfe drückt.

Auf engstem Raum kochen hier die Emotionen hoch, und sehr schnell weiß niemand mehr so genau, was eigentlich wem geglaubt werden kann. In der düsteren Zukunftsvision spitzt sich die Lage immer mehr zu. In seinen besten Momenten erinnert I Am Mother an Moon, 10 Cloverfield Lane oder Ex Machina.

Dabei wird der Film komplett von der Schauspielleistung der drei Frauen Hilary Swank, Clara Rugaard und Rose Byrne (Mutter) getragen, die ihre Sache ganz hervorragend machen.

TV oder Stream: Wann und wo läuft I Am Mother?

Tele5 zeigt I Am Mother am heutigen Dienstag, den 25. Februar zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Der Sci-Fi-Film dauert dann bis um 22:25 Uhr und eine Wiederholung kommt in derselben Nacht ab 0:50 Uhr.

In einer Streaming-Flatrate ist I Am Mother momentan nicht enthalten, aber dafür könnt ihr den Film bei den üblichen VoD-Plattformen wie Apple TV oder Amazon online kaufen oder leihen.

