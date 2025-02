Sci-Fi-Epos Dune 3 erreicht den ersten Meilenstein schon diesen Sommer – es gibt nur ein Hindernis

Denis Villeneuves große Science-Fiction-Fortsetzung Dune 3 nimmt an Fahrt auf und könnte schon diesem Sommer einen entscheidenden Schritt tun - wenn alle Stars mitspielen.

Nach dem Erfolg von Dune: Part Two waren Fans entzückt zu hören, dass Denis Villeneuve auch das Sci-Fi-Sequel Dune 3 drehen würde. Vor einem Jahr erhielt die Vorfreude allerdings einen massiven Dämpfer, als der Regisseur verkündete, vorher eine Dune-Pause einlegen zu wollen. Dieser Plan gehört nun allerdings wieder der Vergangenheit an, denn der Filmemacher schreibt schon fleißig am Drehbuch und will diesen Sommer den Meilenstein der Dreharbeiten erreichen.

Die Dune 3-Dreharbeiten stehen vor der Tür – wenn das Sci-Fi-Sequel eine Hürde überwindet

Wie Deadline mit Berufung auf mehrere unterschiedliche Quellen bekanntgab, plant Denis Villeneuve schon diesen Sommer auf den Wüstenplaneten (oder zumindest an dessen Drehorte) zurückzukehren. Die Vorproduktion soll so weit fortgeschritten sein, dass nach Juni 2025 die Dreharbeiten beginnen könnten. Ein neuer Kameramann ist bekanntlich schon gefunden.

Einziges Hindernis soll jetzt noch sein, dass der Rest sich genauso reibungslos fügt, also beispielsweise alle Stars verfügbar sind. Denn an viel beschäftigten Schauspielgrößen wimmelt es in Villeneuves Cast-Reihe nur so, wenn wir auf Namen wie Rebecca Ferguson, Javier Bardem und Jason Momoa schauen, zu denen in Teil 3 auch weithin gefragte jüngere Stars wie Zendaya, Florence Pugh und Anya Taylor-Joy gehören. Zuerst muss natürlich Hauptdarsteller Timothée Chalamet Zeit für die Dune-Rückkehr haben.

Dune 3 basiert auf Frank Herberts Buch Dune Messiah * (im Deutschen: Der Herr des Wüstenplaneten *) und wird zwölf Jahre nach Dune: Part Two spielen, in einer Zeit, in der Paul Muad'Dibs "Heiliger Krieg" die Galaxie erfasst hat. Aber nicht alle verehren den Atreides-Spross als Erlöser und eine Verschwörung gegen den neuen Wüstenplanet-Herrscher braut sich zusammen. Teil 3 soll Pauls Geschichte abschließen und wird Denis Villeneuves letzter Dune-Film sein

Wann startet Dune 3 im Kino?

Einen offiziellen Kinostart besitzt Dune 3 noch nicht. Das Studio hinter dem Sci-Fi-Blockbuster, Warner Bros., hat allerdings Ende kommenden Jahres ein mysteriöses Kinodatum für einen titellosen "Denis Villeneuve-Event-Film" reserviert. Mit dem Plan, Dune Messiah im Sommer 2025 zu drehen, ist es also durchaus realistisch, dass Teil 3 am 18. Dezember 2026 in die Kinos kommt.

