Im Fernsehen läuft heute Abend ein Abenteuer-Film, den Independence Day-Regisseur Roland Emmerich als ungewöhnlichen Action-Blockbuster aufzog. Der hat neben Schauwerten allerdings ein paar gravierende Fehler.

Am heutigen Samstag, dem 19. August 2023 zeigt Tele5 um 20:15 Uhr ein Action-Abenteuer, mit dem Independence Day-Regisseur Roland Emmerich in eine zuvor im Hollywood-Kino eher unerforschte Zeit vorstieß. Allerdings musste der Film 10.000 BC wegen Fehlern und historischer Ungenauigkeit nach seiner Veröffentlichung viel Spott aushalten.

Abenteuerliche Action von Roland Emmerich: 10.000 BC reist in die frühe Menschheitsgeschichte zurück

Für 105 Millionen Dollar Budget (und mit einem weltweiten Einspielergebnis von fast 270 Millionen) schickte Roland Emmerich sein Publikum 2008 in ein prähistorisches Abenteuer: Der Mammut-Jäger D'Leh (Steven Strait) führt mit seinem Bergstamm in der Mittelsteinzeit eine einfache Existenz. Als die verwaiste Evolet (Camilla Belle) bei ihnen aufgenommen wird, verliebt er sich in sie.

Doch die junge Frau wird von Pferde-Kriegern verschleppt und D'Leh verfolgt die Entführer, um seine Angebetete zu retten. Seine Reise wird zu einer Odyssee des Überlebenskampfs, die ihn mit Säbelzahntigern, Terrorvögeln und auch menschlichen Gefahren fortgeschrittener Zivilisationen konfrontiert.

Warner 10.000 BC: D'Leh mit Säbelzahntiger

Der deutsche Regisseur Roland Emmerich und sein Co-Drehbuchautor Harald Kloser versteckten in den Namen ihrer Figuren Hinweise. D'Leh heißt rückwärts gelesen "Held" und Evolet ist ein Anagramm für "The Love" (die Liebe). Was sich allerdings darüber hinaus in 10.000 BC versteckte, sind diverse historische Unstimmigkeiten, die zwischen künstlerischer Freiheit und faktischen Fehlern schwanken und den Film in eine Riege mit dem als unwissenschaftlich belächelten The Core stellten. (Achtung, es folgen Spoiler zum Film 10.000 BC.)

Ein Abenteuer-Film mit Fehlern: Was ist alles falsch an 10.000 BC?

Trotz archäologischer Ausgrabungen gibt es zu den Ereignisseen vor 12.000 Jahren keine schriftlichen Zeugnisse, die über den Wahrheitsgehalt von Roland Emmerichs Film Zeugnis ablegen können. Also setzte der Independence Day-Regisseur auf Schauwerte und fügte Fantasy-Elemente (wie Prophezeiungen und ein angedeutetes Atlantis als Evolets Herkunft) hinzu. Einiges, was der Film zeigt, wurde seit seinem Erscheinen allerdings historisch fundiert als faktisch inkorrekt angekreidet. Wir haben euch das Best-of zusammengetragen:

Warner 10.000 BC: Mammuts erbauten die Pyramiden?

Der Smilodon in 10.000 BC ist ein Säbelzahntiger, der nur in Amerika vorkam . Der Abenteuerfilm spielt allerdings auf dem Gebiet zwischem dem Ural-Gebirge und Ägypten.

. Der Abenteuerfilm spielt allerdings auf dem Gebiet zwischem dem Ural-Gebirge und Ägypten. Die frühesten Pyramiden im Alten Ägypten wurden erst ca. 2000 Jahre vor Christus , nicht 10.000 v. Chr. erbaut.

im Alten Ägypten wurden erst ca. , nicht 10.000 v. Chr. erbaut. Obwohl Sklaven am Bau der Pyramiden beteiligt gewesen sein sollen, verdeutlichen Graffiti nahe Gizeh, dass der Großteil der Bau-Helfer kundige Handwerker und bezahlte Arbeiter statt Sklaven waren .

. Die im Film (inkorrekt) beim Bau helfenden Wollmammuts wären in der Wüstenhitze gestorben , bevor sie in Ägypten irgendwelche Pyramiden hätten miterbauen können .

, bevor sie in Ägypten irgendwelche Pyramiden hätten miterbauen . Obwohl der Film das mehrfach zeigt, können Mammuts nicht galoppieren , weil ihr Körperbau das (wie bei Elefanten) nicht zulässt. Nur ein schneller Trott war möglich .

, weil ihr Körperbau das (wie bei Elefanten) nicht zulässt. Nur ein schneller Trott war . Die in 10.000 BC konsumierten Paprika und Getreide erreichten die "Alte Welt" erst im 16. Jahrhundert aus Lateinamerika.

die "Alte Welt" erst im 16. Jahrhundert aus Lateinamerika. Die Verwendung bestimmter Werkzeuge sowie Metall-Arbeiten, Tier-Zucht und Stein-Häuser lagen zum Zeitpunkt des Films noch in ferner Zukunft .

lagen zum Zeitpunkt des Films noch in ferner . In einer der ersten Szenen reagiert ein Stammesmitglied verärgert und flüstert im englischen Original ein fluchendes "Jesus". Natürlich sprachen die Steinzeitmenschen kein Englisch, aber Christus kannten sie 10.000 vor Christus gewiss nicht .

Wenn ihr den Abenteuer-Film 10.000 BC mit all seinen Fehlern im Fernsehen verpasst habt, könnt ihr ihn aktuell in keiner Flat streamen, aber als Stream leihen oder kaufen *.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

