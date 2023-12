Heute im TV: Western-Meisterwerk mit John Wayne, das 41 Jahre später fast genauso gut neu aufgelegt wurde

Heute kommt ein spätes Western-Meisterwerk mit John Wayne im Fernsehen, das fesselt und berührt. Vier Jahrzehnte später trat Jeff Bridges in die Fußstapfen der Legende.

Man mag es kaum glauben, aber Hollywood-Legende John Wayne hat in seiner Karriere nur einen Oscar gewonnen. Der war allerdings verdient. 1969 spielte er die Hauptrolle in Der Marshal, der heutzutage unter seinem Originaltitel bekannter sein dürfte: True Grit. Die Verfilmung eines Romans von Charles Portis erzählt eine ungewöhnliche Rachegeschichte. Nach Vergeltung dürstet es nämlich nicht Waynes Marshal, sondern einem Mädchen.

John Wayne spielt eine seiner besten Altersrollen in Der Marshal

Der Vater von Mattie Ross (Kim Darby) wird auf offener Straße erschossen. Sie will den Täter zur Rechenschaft ziehen und wendet sich an das Raubein "Rooster" Cogburn (Wayne), der seine letzten Lebensjahre mit dem Suff vertreibt. Er ist am Ende seiner Western-Reise angekommen, wäre da nicht Mattie, die ihm eine neue Wegmarke und damit einen Lebenssinn gibt. Spurenleser Rooster soll den Mörder finden.

Unterstützt wird das ungleiche Duo von dem jungen Texas Ranger La Boeuf (Glenn Campbell in einer Rolle, die für Elvis Presley vorgesehen war), wobei die drei nicht gerade reibungslos miteinander auskommen.

Paramount Der Marshal

Regisseur Henry Hathaway hatte mit John Wayne davor unter anderem Die vier Söhne der Katie Elder gedreht und wusste, wie man die sensiblen Seiten seiner harten Westerner-Figuren hervorlockt, ohne sie in Sentimentalität zu ertränken. Der Marshal gehört zur Spitze ihres gemeinsamen Werks und erzählt einen Abgesang auf eine vergangene Ära. Gleichzeitig wird Mattie als Verkörperung einer Zukunft präsentiert, die Männer wie Rooster hinter sich lässt, aber nicht vergisst.

Bedenkt man, dass eine der größten Rollen von John Wayne (Der schwarze Falke) vom zerstörerischen Beschützer-Instinkt für ein junges Mädchen handelte, dann stellt Mattie in Der Marshal ein optimistisches Pendant dar, aktualisiert für die gesellschaftlichen Sprünge in den 1960er Jahren. Ein Western-Experiment sollte man aber nicht erwarten. Der Marshal atmet die Aura des klassischen Hollywood-Kinos und ist damit selbst Teil einer untergegangenen Welt.

John Wayne spielte die Rolle in Mit Dynamit und frommen Sprüchen 1975 noch einmal, diesmal an der Seite von Katharine Hepburn. 2010 kam dann die Neuverfilmung True Grit von den Coen-Brüdern in die Kinos, mit Jeff Bridges als Rooster, Matt Damon in der Rolle des jungen Rangers und Hailee Steinfeld als Mattie. Brutaler und witziger als das Original ist der Coen-Film. Beide Versionen sind aber (bis heute) mehr als sehenswert.

So kannst du Der Marshal schauen

Die erste Verfilmung von True Grit läuft am heutigen 29. Dezember ab 21:55 Uhr bei 3Sat. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt ein Double-Feature mit John Wayne. Wenn du mehr Lust auf Western-Unterhaltung mit dem "Duke" hast, lohnt sich auch John Fords Klassiker Rio Grande, der ab 20:15 Uhr gezeigt wird.

Der Marshal wird nicht wiederholt. Du kannst ihn aber nachholen, falls du ein Abo von WOW oder Paramount+ hast.