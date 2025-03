Heute im TV: Western-Tipp von Meisterregisseur, der mit Schauspiellegende super unterhält

Unser heutiger TV-Tipp gehört zu den Spätwerken von Regielegende John Ford. Der Western verzichtet auf große Action und konzentriert sich stattdessen auf die moralischen Abgründe der Gesellschaft.

Arte zeigt heute ein Muss für Western-Fans, das sich mit moralischen Dilemmata, Vorurteilen und menschlichen Abgründen auseinandersetzt. Mit Zwei ritten zusammen inszenierte Meisterregisseur John Ford sein 137. Regiewerk und arbeitete erstmals mit Western-Star James Stewart zusammen.

Western-Klassiker im TV: Darum geht es in Zwei ritten zusammen

Guthrie McCabe (Stewart) und Jim Gary (Richard Widmark) bekommen als Gesetzeshüter den Auftrag, weiße Geiseln von den Komantschen freizukaufen und sie in die Zivilisation zurückzubringen. Doch als sie die Geiseln ausfindig machen, ist McCabe gegen eine Rückführung, da er nicht daran glaubt, die gezeichneten Männer in den Siedler-Alltag integrieren zu können. Gary hingegen will den Auftrag wie befohlen ausführen.

Zwei ritten zusammen: Ein Western mit ruhigen Tönen

Der Spätwestern kommt mit weniger Action aus und erzählt dafür mit ruhigen Tönen ein dramatisches und unsentimentales Bild von Geiseln, die mit den Grausamkeiten der zivilisierten Gesellschaft konfrontiert werden. Bei den Kritiken wurde der Film gemischt besprochen, was auch bei der Bewertungsseite Rotten Tomatoes deutlich wird.

Während das Publikum 52 Prozent positive Bewertungen vergibt, sind die Kritiker:innen mit 82 Prozent deutlich großzügiger. Dort heißt es, dass der Film gerade im Vergleich mit anderen Werken von John Ford etwas abfiele, aber immer noch bemerkenswert sei. Die Messlatte hängt allerdings auch sehr hoch, immerhin hält Ford mit vier Auszeichnungen den Rekord für die meisten Oscars in der Kategorie Beste Regie. Unterm Strich sei Zwei ritten zusammen aber eine solide Interpretation eines nihilistischen, antiheroischen Westerns.

Wer Cowboys in Kampf-Action sehen will, der kann sich auf das nächste Yellowstone Spin-off freuen, das jede Menge Spannung auf Netflix verspricht.

Wann läuft der Western Zwei ritten zusammen im TV?

Arte zeigt den Western mit James Stewart am heutigen Sonntag, den 30. März 2025 um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt Zwei ritten zusammen nach der TV-Ausstrahlung kostenlos in der arte-Mediathek streamen oder bei Amazon Prime Video kaufen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.