Ben Afflecks Schuh-Film gelingt mit ersten Kritiken seltener Erfolg: "Der erste Oscar-Kandidat des Jahres"

Ben Affleck erste Regie-Arbeit seit 7 Jahren wird bejubelt. Bei Rotten Tomatoes schaffte Air eine seltene Bestmarke. Es entsteht ein Hype um das Sport-Drama.

Die letzten Jahre in der Karriere von Ben Affleck verliefen holprig. Doch derzeit baut der ehemalige Batman-Darsteller Schwung auf für ein ähnliches Hoch, wie er es 2012 erlebte, als seine Regie-Arbeit Argo mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Gemeinsam mit Jugendfreund Matt Damon gründete er eine eigene Produktionsfirma, die sich auf originäre Stoffe konzentriert.

Das erste Ergebnis: Air - Der große Wurf, bei dem Affleck nach sieben Jahren wieder Regie führte. Die ersten Kritiken lieben das Sport-Drama und sorgen für eine seltene Auszeichnung.

Der Rotten-Tomatoes-Score von Ben Afflecks Air ist makellos

Bei aktuell 15 berücksichtigten Reviews kommt Air auf 100 Prozent Zustimmung im Portal Rotten Tomatoes . Wir befinden uns in einer frühen Bewertungsphase und es werden noch Kritiken entstehen, die Air nicht mochten. Eine solche perfekte Bilanz ist dennoch ungewöhnlich. Zuletzt schafften etwa der gefeierte Predator-Spin-off Prey und Guillermo del Toros Pinocchio vor ihrem Start ein 100 Prozent-Rating.

Wie kommen die Rotten Tomatoes-Scores zustande? Das Gesamt-Rating bei Rotten Tomatoes wird aus Zustimmung (eher positive Kritik) oder Ablehnung (eher negative Kritik) errechnet. Eine Wertung mit 6 von 10 Punkten zählt also genauso viel wie eine 10-von-10-Wertung. Theoretisch könnte ein Film mit 10 Kritiken im 6er-Bereich auf ein 100-Prozent-Rating kommen. Dennoch ist der Score ein guter Gradmesser für die Qualität eines Films. Und die Kritiken für Air sind ohnehin teilweise euphorisch und im 10er-Bereich einzuordnen.

Erster Oscar-Kandidat 2024: Das sagt die Kritik zu Air

Marisa Mirabal von IndieWire verfasste die im englischsprachigen Raum bisher positivste Review zu Air:



Jede:r Schauspieler:in in Afflecks neuestem Film liefert eine mächtige und preiswürdige Performance ab. Air ist ein Slam Dunk und letzten Endes einer der besten Sport-Filme, die je gemacht wurden. Affleck beschreibt erfolgreich Nikes herzerwärmende und witzige Marketing-Tour.

Auch Rob Dean von The Wrap hebt den Sonderstatus von Air in der gegenwärtigen Filmlandschaft hervor. "Solche Filme werden kaum noch gemacht", schreibt er. Er meint Projekte, die ohne große Effekte auskommen und sich auf bodenständige Charaktere und zurückhaltendes Schauspiel konzentrieren. Roger Friedman von Showbiz 411 sieht in Air sogar den ersten Kandidaten für die Bester-Film-Auszeichnung bei der nächsten Oscar-Verleihung. Air sei der Film, der bei der zurückliegenden Oscar-Saison gefehlt habe.

Worum geht es in Air?

Air beruht auf wahren Begebenheiten und folgt der Geburtsstunde eins Paars ganz besonderer Schuhe: der Air Jordans. Die Marke Nike ist heute ein gigantischer Name, der jedem bekannt ist. In den 80er Jahren sah das jedoch ein wenig anders aus: Nike ist zu dieser Zeit eher die dritte Wahl hinter seinen Konkurrenten. Das soll Nike-Vertreter Sonny Vaccaro (Matt Damon) im Auftrag seines Bosses Phil Knight (Ben Affleck) ändern. Wenn er mit dem Basketballstar Michael Jordan einen Exklusivvertrag aushandelt, damit er zum Gesicht der Marke wird, könnte ein Coup gelingen. Nur an Jordan heranzukommen, erweist sich als schwierig.

Air startet am 6. April 2023 in den deutschen Kinos

