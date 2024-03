Heute ist er einer der berühmtesten Schauspieler seiner Generation: Erkennst du den Jungen aus Law & Order?

In der 19. Staffel der Krimi-Kult-Serie Law & Order versteckt sich der erste Auftritt eines jungen Schauspielers, der heute einer der größten Hollywood-Stars seiner Generation ist.

Seit 1990 bringt es die Krimi-Serie Law & Order auf stolze 23 Staffeln. Zwischenzeitlich wurde die Produktion sogar schon einmal eingestellt, wonach der Sender NBC doch wieder neue Staffeln bestellt hat.

Law & Order bietet aber nicht nur unzählige Kriminalfälle zum Miträtseln, sondern lädt auch zum Entdecken diverser prominenter Gastauftritte ein. Dazu zählt die Premiere eines jungen Schauspielers, der heute zu den gefragtesten Hollywood-Stars seiner Generation zählt.

Timothée Chalamet versteckt sich in der 19. Staffel Law & Order

Wie unsere französischen Kolleg:innen von AlloCiné schreiben, ist Dune- und Wonka-Star Timothée Chalamet mit einer kleinen Rolle in der 10. Folge der 19. Staffel Law & Order zu sehen. Die Episode trägt den deutschen Titel Feind des Anspruchs ist die Realität und dreht sich um Chalamet in der Rolle von Eric Foley, der Sohn eines Biologen-Paares, das umstrittene Experimente mit Schmerzmitteln durchführt.

Chalamet war zum Zeitpunkt des Drehs 13 Jahre alt und sein Debüt vor der Kamera fiel kurz aus. Zu Beginn der Folge wird Eric zusammen mit der Haushälterin ermordet aufgefunden! Hättet ihr Timothée Chalamet auf den ersten Blick erkannt?

Timothée Chalamet (links) in Law & Order

Der Aufstieg von Timothée Chalamet in Hollywood

Die erste Kinorolle spielte der heute 28-jährige Star neben Adam Sandler und Jennifer Garner in #Zeitgeist von Jason Reitman. Anschließend war er als Filmsohn von Matthew McConaugheys Figur in Christopher Nolans Interstellar zu sehen.

Es folgten gefeierte Hauptrollen in Filmen wie Call Me by Your Name, Beautiful Boy und Netflix' The King. Spätestens durch die Dune-Filme gehört Timothée Chalamet mittlerweile zu den größten jüngeren Stars der aktuellen Hollywood-Szene.

