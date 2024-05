Heute kehrt eine der beliebtesten Netflix-Serien nach 2 Jahren zurück: Bridgerton Staffel 3 hat aber einen gewaltigen Haken

Zwei Jahre lang mussten sich Bridgerton-Fans auf neue Folgen der Historien-Romanze bei Netflix gedulden. Ab sofort gibt es endlich Nachschub ‒ allerdings nur in begrenzter Menge.

Die 1. Staffel von Bridgerton avancierte 2020 zu einem der größten Serien-Hits bei Netflix und hält mit 113 Millionen Aufrufen Platz 4 der meistgesehenen englischsprachigen Serien des Streaming-Diensts. Ganze zwei Jahre ist es her, seit Fans zuletzt mit neuen Folgen des romantischen Historien-Abenteures beglückt wurden, die nur unwesentlich viel weniger Zuschauer:innen vor die Bildschirme zogen.

Ab sofort geht es endlich mit brandneuen Geschichten vom Hofe der Londoner High Society im 19. Jahrhundert weiter ‒ und einer Romanze, auf die Fans bereits seit Beginn der Serie warten. Doch die Sache hat einen Haken.

Bridgerton Staffel 3: Serien-Hit kehrt zunächst nur mit 4 Episoden bei Netflix zurück

Die 3. Staffel von Bridgerton erscheint bei Netflix in zwei Teilen. Ab sofort erwarten euch somit erst einmal nur 4 Folgen der neuen Staffel. Und das ist besonders gemein, da diese mit einem waschechten Cliffhanger enden. An dieser Stelle soll aber noch nicht zu viel verraten werden. Die Auflösung kommt erst in knapp einem Monat. Teil 2 von Bridgerton Staffel 3 erscheint mit den restlichen 4 Folgen am 13. Juni 2024 bei Netflix.

Nachdem Bridgerton in der 1. Staffel mit der Liebesgeschichte zwischen Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) und Simon Basset (Regé-Jean Page) eingestiegen ist, ging es in der 2. Staffel um die Romanze zwischen Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) und Kate Sharma (Simone Ashley). Die 3. Staffel widmet sich nun Penelope Featherington (Nicola Coughlan) und Colin Bridgerton (Luke Newton).

Netflix Luke Newton und Nicola Coughlan in Bridgerton Staffel 3

Die beiden verbindet seit Kindertagen eine tiefe Freundschaft, die jedoch immer wieder von Penelopes unerwiderter Schwärmerei für Colin begleitet wurde. Im großen Finale von Staffel 2 sah es schließlich so aus, als würde jegliche Hoffnung auf ein Happy End für die beiden schwinden, als Penelope ihren besten Freund hinter ihrem Rücken schlecht über sie reden hörte.

In Staffel 3 versucht Penelope, sich anderen Männern zuzuwenden. In ihrem dritten Jahr auf dem Heiratsmarkt scheinen ihre Chancen schwindend gering. Deshalb nimmt sie die Unterstützung von Colin an, der von seinen Sommerreisen zurückgekehrt als begehrtester Gentleman der Saison gehandelt wird. Doch will Colin Penelope tatsächlich mit einem anderen Mann sehen? Oder verbindet die beiden mehr als Freundschaft?

Neuer Schwerpunkt bei Bridgerton Staffel 3: Um diese Figuren geht es neben Colin und Penelope

Neben Penelope und Colin konzentriert sich die 3. Staffel auf Francesca Bridgerton, die in ihrer ersten Saison am Hofe der Londoner High Society Aufmerksamkeit generiert. Neu besetzt durch Hannah Dodd (vorher Ruby Stokes), muss die musikbegeisterte Francesca aus mehreren Verehrern den für sie richtigen Mann finden.

Netflix Hannah Dodd (mitte) als Francesca Bridgerton

Auch scheinbar ewiger Junggeselle Benedict Bridgerton (Luke Thompson) verkehrt in den neuen Folgen vermehrt auf prunkvollen Partys und macht Bekanntschaft mit der charmanten Witwe Lady Tilley Arnold (Hannah New). Dazu versucht das frisch vermählte Ehepaar Will Mondrich (Martins Imhangbe) und Alice Mondrich (Emma Naomi), ihre geliebte Kneipe zu erhalten und gleichzeitig gegen die Erwartungen am Hofe zu bestehen.

Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) hat nach ihrer Fehde mit Penelope in Cressida Cowper (Jessica Madsen) eine neue Freundin gefunden. Und die buhlt ausgerechnet mit Penelope um den gleichen Mann, Lord Debling (Sam Phillips). Auch hier scheint Chaos vorprogrammiert.

Der 1. Teil der 3. Staffel von Bridgerton streamt ab sofort bei Netflix.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

