Noch schlimmer als Game of Thrones: 5 katastrophale Serien-Enden

Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums des Game of Thrones-Finales haben wir uns in der Seriengeschichte umgeschaut und weitere enttäuschende Finalepisoden herausgesucht.

Vor fünf Jahren endete eine der größten Serien unserer Zeit: Game of Thrones. 8 Staffeln, 73 Episoden waren wir in Westeros unterwegs. In dieser Zeit hat sich das Fantasy-Epos in eine definierende Blockbuster-Serie und ein popkulturelles Phänomen verwandelt.

Ausgerechnet auf der Zielgeraden ging alles in die Brüche: Game of Thrones hat eines der umstrittensten Enden der Seriengeschichte. Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, blicken wir in der neuen Folge von Streamgestöber zurück auf fünf kontroverse Serienenden, die uns bis heute nicht mehr losgelassen haben.

Achtung, in diesem Podcast wird sehr, sehr viel gespoilert!



In der neuen Folge von Streamgestöber sprechen wir über die schlimmsten Serien-Enden

Stellt euch vor, ihr investiert zehn Jahre eures Lebens in eine Serie und dann ... ist das Ende Murks. Vermutlich haben das jeder Serienfan schon mal erlebt. In dieser Ausgabe von Streamgestöber kratzen wir ein paar der alten Wunden auf und blicken auf besonders enttäuschende Finalepisoden zurück.

Konkret handelt es sich dabei um:

Was war der ursprüngliche Reiz der Serien? Woran sind die gescheitert? Und wie hätte die Geschichten besser zu Ende erzählt werden können? Wir gehen die fünf Titel der Reihe nach durch und teilen persönliche Eindrücke von unseren Seherfahrungen.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Und ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts oder Spotify.

