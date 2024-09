Heute kommt der beste Clint Eastwood-Film überhaupt im TV – und es ist kein Western

Tausendsassa Clint Eastwood könnt ihr am Sonntag in einem seiner besten Filme sehen. Er spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern führte auch Regie bei diesem Streifen.

Heute kommt der für viele Fans beste Film von und mit Clint Eastwood im TV. Nein, hier geht es nicht um einen Western aus der Dollar-Trilogie von anno dazumal, sondern um einen deutlich aktuelleren Film: Gran Torino läuft am Sonntag im Fernsehen und ist es mehr als Wert, immer und immer wieder angesehen zu werden.

TV-Tipp von und mit Clint Eastwood: Darum geht's in Gran Torino

Walt Kowalski (Clint Eastwood) sitzt am liebsten auf seiner Veranda und trinkt Bier. Das macht dem grimmigen, alten, weißen Mann aber zunehmend weniger Spaß, weil er Probleme mit dem Wandel seiner Nachbarschaft hat. Dann will auch noch irgendwer sein Auto klauen! Aber das ist nicht irgendein Auto, sondern das einzige, was Walt wirklich liebt: Sein Gran Torino.

Walt findet heraus, wer dafür verantwortlich war und schafft es mit Ach und Krach irgendwann sogar, seinen eigenen Rassismus zu überwinden. Er hilft dem Nachbarsjungen Thao (ein ungleiches Paar der Superlative!) und stellt sich als einer der wenigen in seinem Viertel gegen die drogendealenden Gangs der Gegend. Das bringt ihm zwar viel Gegenwind, aber auch großen Respekt ein.

Gran Torino ist Clint Eastwoods bester Film und wird eigentlich immer nur besser

Clint Eastwood hat in jungen Jahren vor allem das Western-Genre aufgemischt. Aber auch heutzutage lässt er sich immer noch nicht lumpen und dreht selbst im hohen Alter fleißig weiter Filme. Gran Torino ist einer davon, bei denen er selbst nicht nur die Hauptrolle gespielt, sondern auch Regie geführt hat.



Von allen Regie-Arbeiten Clint Eastwoods kommt Gran Torino bei den durchschnittlichen Moviepilot-Bewertungen auf den höchsten Wert. Er steht bei einer satten 8, was sich wirklich sehen lassen kann. Wer den Film sieht, versteht das auch sofort. Hier trifft ein unglaublich mürrischer Antiheld auf viel Herz, Dramatik und Humor. Aber das war noch nicht alles: Schauspielerisch bleibt das Ganze sowieso über jeden Zweifel erhaben.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Yellowstone?

Wer sich von den Qualitäten Gran Torinos überzeugen möchte, kann das am 15. September ab 20:15 Uhr auf RTL II tun. Dort dauert der Film dann bis um 22:30 Uhr und wird um 02:50 Uhr noch einmal wiederholt.

Der Clint Eastwood-Film lässt sich natürlich auch streamen. Er ist zwar momentan in keiner Abo-Flatrate enthalten, kann aber beispielsweise bei MagentaTV, Apple TV, Amazon oder Maxdome gekauft und geliehen werden.

