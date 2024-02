Heute kommt ein echter Horror-Klassiker im TV, bei dem Steven Spielberg angeblich heimlich Regie geführt hat

Einen der besten Horrorfilme aller Zeiten könnt ihr euch heute im TV gönnen. Um den rankt sich auch noch ein Mysterium: Hat in Wirklichkeit Steven Spielberg Regie geführt?

Steven Spielberg war auf jeden Fall an Poltergeist beteiligt. Offiziell soll er aber lediglich als Produzent und Autor in Erscheinung getreten sein. Nichtsdestotrotz gibt es vielfältige Hinweise darauf, dass er eigentlich auch auf dem Regiestuhl saß und nicht Tobe Hooper. So oder so: Ihr könnt euch den Horror-Klassiker heute Abend im TV zu Gemüte führen.

Horror-Klassiker im TV: Darum geht's in Poltergeist

Eine ganz normale US-Familie wohnt in einem ganz normalen Haus in einer ruhigen Vorstadtsiedlung. Doch eines Tages beginnen sehr ungewöhnliche Ereignisse die Familie zu beunruhigen. Offenbar spukt es im Haus der Freelings und nach und nach fängt das ganze Haus an, völlig verrückt zu spielen.

Zunächst sieht es nur so aus, als hätte der Fernseher eine Fehlfunktion, aber innerhalb kürzester Zeit eskaliert die Lage völlig. Mit Hilfe eines Mediums und einem ganzen Team von Parapsychologen finden die Freelings heraus, dass ihr Haus von Poltergeistern und einem Dämon heimgesucht wird. Offenbar wurde die Siedlung auf einem alten Friedhof errichtet.

Warner Bros. In Poltergeist treiben übersinnliche Mächte ihr Unwesen

Womöglich hat Steven Spielberg bei Poltergeist Regie geführt

Offiziell stammt Poltergeist von Regisseur Tobe Hooper, der sich unter anderem schon mit Blutgericht in Texas einen Namen im Horror-Genre machen konnte. Aber diverse sich teilweise widersprechende Aussagen deuten darauf hin, dass eigentlich Steven Spielberg Regie geführt hat. Laut den Credits war er aber lediglich Produzent und Drehbuchautor.

Laut dem anderen Produzenten Frank Marshall soll Steven Spielberg die treibende Kraft hinter dem Film und jeden Tag am Set gewesen sein. Schauspielerin Zelda Rubinstein zufolge sei Spielberg vor allem mit den Feinheiten beschäftigt gewesen, während er laut dem Kameraassistenten John Leonetti Regie geführt haben soll (via Bloody Disgusting und Slash Film ).

Tobe Hooper selbst hat in einem Moviefone -Interview lediglich erklärt, nicht darüber reden zu wollen. Er bekräftigte nur noch einmal die offiziellen Angaben, wie sie auch in den Credits von Poltergeist stehen. Am wahrscheinlichsten wirkt mittlerweile, dass Steven Spielberg aus rechtlichen Gründen und wegen einer Vertragsklausel nicht offiziell als Regisseur genannt werden durfte.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Poltergeist?

Tele5 strahlt Poltergeist am heutigen 14. Februar 2024 um 23:50 Uhr aus.

Aktuell ist der Horrofilm in keiner Streaming-Flatrate enthalten. Ihr könnt ihn aber natürlich trotzdem online schauen. Poltergeist kann beispielsweise bei Amazon Prime, Apple TV oder Google Play geliehen oder gekauft werden.



