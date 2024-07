Heute kommt ein Jason Statham-Marathon im TV, der von Minute zu Minute abgedrehter wird

Wer Jason Statham so richtig aufdrehen sehen will, kann heute gleich zwei absolute Action-Bretter mit ihm im TV genießen. Besonders der zweite Film gibt Vollgas.

Mittlerweile kennen wir Jason Statham als ruppigen Action-Helden, der nicht nur coole Sprüche klopfen, sondern auch ordentlich einstecken kann. Seinen Durchbruch hat er aber erst mit The Transporter geschafft und diesen Ruf dann mit Filmen wie Crank 2 zementiert. Beide kommen heute hintereinander im TV und steigern sich ins Unermessliche.



Heute im TV: Darum geht's in dem Action-Kracher The Transporter mit Jason Statham

Der ehemalige Soldat Frank Martin genießt in Südfrankreich das Leben. Nach außen hin wahrt er die gutbürgerliche Fassade, in Wahrheit verdingt sich der Spezialist aber als Fahrer für besonders heikle Warenlieferungen seiner halbseidenen Geschäftspartner. Eine dieser Lieferungen führt dazu, dass Frank seine eigenen Regeln bricht und anschließend gejagt wird.

The Transporter - Trailer (Deutsch) HD

Noch mehr Jason Statham-Action: Das ist die Story von der Action-Ekstase Crank 2

Nachdem Chev Chelios in Crank bereits wegen einer Vergiftung stetig sein Adrenalin-Level hochhalten musste, um zu überleben, fehlt ihm jetzt die nötige Energie für sein Herz. Weil die Batterie abhandengekommen ist, muss Chev sich mit Stromstößen selbst am Leben halten. Das führt natürlich zu einer der wildesten Verfolgungsjagden, die die Filmgeschichte je gesehen hat.

Universum In Crank und Crank 2 kennt Jason Statham keine Gnade.

Abgedrehtere Action als in The Transporter und Crank 2 geht fast gar nicht

The Transporter von Drehbuchautor und Produzent Luc Besson wirkt trotz vieler Logiklöcher und Hirn-aus-Action fast noch wie feingeistige Literatur im Vergleich zur völlig absurden Hetzjagd, die uns in Crank 2 serviert wird. Hier zählt wirklich nur noch das abgedrehte Spektakel und der Film steigert sich herrlich kompromisslos in seine wahnwitzige Prämisse hinein.

Das irre Chaos aus Crank 2 wäre aber ohne The Transporter wohl nie möglich gewesen. Diesem Film verdankt Jason Statham größtenteils seinen aktuellen Status, seinen Durchbruch und den Start seiner Karriere als Action-Schauspieler, der auch einen kompletten Film tragen kann. Vorher gab es den Mimen fast nur in Nebenrollen zu sehen, danach in immer mehr und immer wilderen Action-Streifen als Hauptfigur.

TV oder Stream: Wann und wo laufen The Transporter und Crank 2?

Die beiden Jason Statham-Filme kommen am heutigen Montag, den 15. Juli 2024 ab 20:15 Uhr auf Kabel Eins. The Transporter wird als gekürzte FSK 12-Fassung gezeigt, der eine Minute und 33 Sekunden fehlen, und Crank 2 läuft ab 22:05 Uhr in der um 4:46 Minuten gekürzten FSK 16-Version (via: Schnittberichte ).

Die Wiederholungen am 17. Juli 2024 um 22:30Uhr und am 15. Juli 2024 um 1:50 Uhr sind die ungekürzten Fassungen.

The Transporter könnt ihr ansonsten auch noch bei Netflix oder Magenta TV im Streaming-Abo ohne Zusatzkosten sehen, während Crank 2 bei WOW zur Streaming-Flatrate gehört. Selbstverständlich gibt es die beiden Streifen aber auch noch bei den üblichen on demand-Plattformen.



