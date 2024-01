Heute kommt ein Kriegsfilm-Meistwerk im TV, das eine Kult-Serie mit 168 Episoden inspiriert hat

Heute könnt ihr euch einen echten Klassiker im TV ansehen, der als Anti-Kriegsfilm sogar eine richtig lange Serie beeinflusste.

Manche Konzepte setzen sich einfach durch: Stalag 17 stammt vom legendären Billy Wilder und wurde sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Aber dem (Anti-)Kriegsfilm verdanken wir auch die Entstehung einer überaus erfolgreichen wie langlebigen Serie. Den Film gibt es heute im TV.

Heute im TV: Darum geht's in Stalag 17 von Billy Wilder

In einem Kriegsgefangenenlager der Deutschen während des Zweiten Weltkriegs ist die Hölle los. Während einige Insassen immer wieder versuchen, aus dem Lager auszubrechen, werden ihre Bemühungen stets vereitelt. Ganz offensichtlich gibt es einen Verräter in ihren Reihen, der sie an die Deutschen ausliefert – mit tödlichen Folgen.

Stalag 17 wagt einen Balanceakt auf schmalem Grat und meistert ihn mit Bravour. Während Billy Wilder, William Holden und Don Taylor durchaus harte Töne anschlagen, kommt aber vor allem der Humor zum Ausgleich nicht zu kurz. Dem üblen Leben im Gefängnis stehen viele Scherze auf Kosten der Deutschen gegenüber.

Diese Serie hat sich Stalag 17 zum Vorbild genommen

Ursprünglich sollte die auf Stalag 17 basierende Serie Stacheldraht und Fersengeld heißen (auf Englisch: Hogan's Heroes), wurde dann aber unter dem Titel Ein Käfig voller Helden noch einmal neu veröffentlicht.

Dem liegt eine komplett neue Synchronisation zugrunde, die den Ton des Projekts deutlich freundlicher gemacht und viel verändert hat. Beispielsweise sprechen die deutschen Wärter jetzt mit österreichischem oder sächsischem Dialekt.

Die Story der Serie orientiert sich so stark an Stalag 17, dass die Produzenten die Macher sogar verklagt haben. Allerdings ohne Erfolg. Kurioserweise gab es sogar noch eine weitere geplante Serie namens Campo 44, deren Prämisse ebenfalls als Inspiration diente. Die kam zwar nie über den Pilotfilm hinaus, der erschien aber nach der Veröffentlichung von Hogan's Heroes und wurde dann seinerseits des Plagiats bezichtigt (via Spiegel ).



Hier könnt ihr euch den Trailer zu Ein Käfig voller Helden ansehen:

Ein Käfig voller Helden - Trailer (Deutsch)

TV oder Stream: Wann und wo kommt Stalag 17?

Arte zeigt Stalag 17 heute, am 22. Januar, um 20:15 Uhr zur Primetime. Ein Käfig voller Helden läuft zum Beispiel auf Nitro oder bei RTL+.

Ansonsten könnt ihr euch Stalag 17 aber auch bei Amazon oder Apple TV online ausleihen oder kaufen.

