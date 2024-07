Heute kommt ein spaßiger Actionfilm im TV, der die Ursprünge einer Agenten-Geheimorganisation zeigt

Der wilde Mix aus Historiendrama, Actionkomödie und Agenten-Thriller erzählt die Vorgeschichte einer Geheimorganisation und kommt heute im TV.

Hier kommen nicht nur, aber auch James Bond-Fans auf ihre Kosten. Heute Abend läuft mit The King's Man - The Beginning ein Prequel im TV, das die Entstehung der Geheimorganisation aus den beiden Kingsman-Filmen beleuchtet. Dazu müssen wir natürlich in die Vergangenheit schauen, aber das tut der abgefahrenen Agenten-Unterhaltung keinen Abbruch.



Heute im TV: Darum geht's in The King's Man - The Beginning

Finstere Mächte planen Anfang des 20. Jahrhunderts nicht Geringeres als einen weltumspannenden Krieg, der die USA, England und Russland gegeneinander aufbringt. Das würde den Tod von Millionen von Menschen bedeuten und können echte Gentlemen natürlich nicht durchgehen lassen. Die Welt muss wieder einmal gerettet werden.



Glücklicherweise gibt es schon zu dieser Zeit ein ideales Mittel, solchen Tyrannen und Kriminellen die Stirn zu bieten: Einen Geheimdienst, und zwar ein unabhängiger, der bestens ausgestattet ist. Vorhang auf für den Adligen Orlando Oxford (Ralph Fiennes) und seinen Sohn Conrad (Harris Dickinson), die gemeinsam mit ihren Verbündeten einen Wettlauf gegen die Zeit gewinnen müssen.

Disney The King's Man - The Beginning kommt heute im TV.

Auch der 3. Kingsman-Film macht ordentlich Laune und wird noch abgedrehter

Während wir es in Kingsman: The Secret Service zum ersten Mal mit den Gentleman-Agenten zu tun bekamen und es sie in The Golden Circle in die USA verschlug, erfahren wir jetzt endlich mehr über die Anfangstage des wahrscheinlich coolsten Geheimdienstes der Welt.

Dieses Mal sitzt erneut Matthew Vaughn auf dem Regiestuhl, der zieht aber andere Saiten auf. Hier wird es nochmal eine ganze Spur absurder, wenn Rasputin Ballett mit Kampfsport mixt und das Ganze fast schon zu einer reinen Parodie verkommt. Was aber nicht verloren geht, ist der wilde Reigen aus blankem Spaß, der sich bei der gutgelaunten Action entfaltet.

Mehr wilde Action mit einer gehörigen Prise Absurdem und jeder Menge Spaß am Film bietet hoffentlich auch das Remake eines fast vergessenen Sci-Fi-Krachers mit Arnold Schwarzenegger. Ein Kultregisseur geht in naher Zukunft ans Werk.



TV oder Stream: Wann und wo kommt The King's Man - The Beginning?

RTL zeigt das Kingsman-Prequel am heutigen Sonntag, den 21. Juli um 20:15 Uhr zur Primetime. Eine Wiederholung läuft derselben Nacht, und zwar ab 0:05 Uhr.

Selbstverständlich lässt sich der Spaß auch außerhalb des linearen Fernsehprogramms ansehen. Ihr könnt The King's Man - The Beginning beispielsweise bei Disney+ in der Abo-Flat streamen (genau wie die anderen beiden Teile der Reihe). Sonst gibt es die Filme auch noch bei Apple TV, Amazon und Co.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.