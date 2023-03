Heute läuft der beste MCU-Film im TV und auf ein Event dieser Art müssen wir noch Ewigkeiten warten

Heute Abend könnt ihr im Fernsehen den besten Film aus dem Marvel Cinematic Universe schauen. Selbst nach 31 Filmen ist das hier nach wie vor der Höhepunkt des Franchise.

Seit 2008 wird das Marvel Cinematic Universe im Kino – und inzwischen auch bei Disney+ – ausgebaut. Neue Filme und Serien erzählen die Geschichten der unterschiedlichsten Superheld:innen, egal ob sie von der Erde oder von einem fremden Planeten stammen. Sie reisen durch die Zeit und entdecken das Multiversum.



Ein Abenteuer folgt auf das nächste. Doch welcher ist der bisher beste Marvel-Film? Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns in der Moviepilot-Redaktion zusammengesetzt und ein Ranking mit allen MCU-Filmen erstellt. Auf Platz 1 ist Marvel's The Avengers gelandet, der Iron Man, Captain America und Co. zum ersten Mal vereint.

Heute im TV: Marvel's The Avengers läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf VOX. Die Wiederholung folgt am Freitag um 22:15 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ streamen.

Der beste MCU-Film: Marvel's The Avengers hat das Blockbuster-Kino für immer verändert

Avengers ist nicht nur ein herausragender Marvel-Film, sondern der wichtigste Film im gesamten MCU. Hier konnte Kevin Feige beweisen, dass seine Vision eines vernetzten Film-Universums tatsächlich funktioniert. Marvel's The Avengers hat das Verständnis vom Blockbuster-Kino verändert. Seitdem denkt Hollywood in Cinematic Universes.

Hier könnt ihr den Trailer zu Marvel's The Avengers schauen:

Marvel's The Avengers - Trailer 2 (Deutsch) HD

Vier Avengers-Filme sind in den ersten drei MCU-Phasen erschienen. Bis sich das Marvel-Team erneut zusammenfindet, müssen wir uns jedoch einige Zeit gedulden. Sowohl in Phase 4 als auch in Phase 5 gibt es kein einziges Avengers-Treffen. Erst in Phase 6 kommen die Superheld:innen wieder zusammen – dann sogar im Doppelschlag.

Avengers 5: The Kang Dynasty startet am 30. April 2025 im Kino

Avengers 6: Secret Wars folgt ein Jahr später am 29. April 2026

Da die Avengers-Filme die erfolgreichsten MCU-Filme sind und zu den größten Kinoevents überhaupt zählen, überrascht es, dass Feige uns so lange warten lässt. Gleichzeitig bewahrt er dadurch den Eventcharakter: Selbst wenn eine gewisse Marvel-Müdigkeit einsetzt, dürfte um die Rückkehr der Avengers ein großer Hype entstehen.

