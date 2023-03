Chris Pine im "besten Film des Jahres": Fantasy-Blockbuster Dungeons & Dragons feiert sich in witzigem neuen Trailer selbst

Dungeons & Dragons verspricht der Fantasy-Knaller des Jahres zu werden. Und der Film mit Chris Pine und Hugh Grant weiß das auch. Das zeigt der neue Trailer.

Selten haben Trailer in letzter Zeit so sehr die Vorfreude auf ein Fantasy-Epos geschürt wie die zu Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben. Und der neueste ist keine Ausnahme. Der Film schickt eine bunte Truppe an Abenteurern unter Chris Pine und Michelle Rodriguez auf eine rasante Reise, nimmt sich kein bisschen selbst ernst und feiert sich dafür.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Dungeons & Dragons an:

Dungeons & Dragons Honor Among Thieves - Trailer 4 (English) HD

Fantasy-Kracher Dungeons & Dragons mit Chris Pine wird von Kritik gefeiert

Im neuen Trailer geht es nämlich nur nebensächlich um Pines und Rodriguez' Figuren, die mit ihren Mitstreiter:innen (unter anderem Netflix-Star Regé-Jean Page) einen Schurken (Grant) ausrauben wollen. Hauptaugenmerk sind hier die Kritiker:innen, die den Film mit begeisterten Reaktion überschütten.

"Der beste Film des Jahres" zitiert der Trailer etwa aus einem The Wrap -Artikel von Lex Briscuso. Tatsächlich ist das kritische Echo bisher berauschend positiv, wie sich an den hohen Wertungen auf Aggregatorenseiten wie Metacritic und Rotten Tomatoes erkennen lässt.

Wann kommt Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben ins Kino?

Wie aussagekräftig die bisherigen Reaktionen sind, werden Fantasy-Fans schon bald herausfinden. Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben soll am 30. März 2023 ins Kino kommen.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.