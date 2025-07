Heute läuft ein 4 Stunden Marvel-Marathon im TV: Beide Filme werden heute lieber totgeschwiegen

Im Fernsehen laufen heute Abend zwei Marvel-Blockbuster, über die heutzutage lieber der Mantel des Schweigens gelegt wird. Völlig reizlos sind sie allerdings nicht, im Gegenteil.

Marvel ist nicht gleich Marvel. Das wissen vor allem Fans, die schon in den 2000er Jahren den Comicverfilmungen entgegengefiebert haben und die unterschiedlichsten Ergebnisse auf der Leinwand bestaunen konnten. Heute Abend könnt ihr euch bei einem Double-Feature zwei Kandidaten anschauen, die auf wenig Liebe gestoßen sind.

Es laufen: Der unglaubliche Hulk und Daredevil.

Marvel-Marathon-Film Nr. 1: Der unglaubliche Hulk (2008)

Los geht's mit dem zweiten Solofilm rund um das grüne Wutmonster, das bereits in Ang Lees Hulk im Jahr 2003 erstmals auf der großen Leinwand zu sehen war. Fünf Jahre später fand im Marvel Cinematic Universe das große Reboot statt und Edward Norton übernahm den Part, der zuvor von Eric Bana verkörpert wurde.

Der unglaubliche Hulk ist nach Iron Man der zweite offizielle Film des Marvel Cinematic Universe. Im Gegensatz zum flotten Auftakt des heutigen Mega-Franchise kam Der unglaubliche Hulk 2008 weder bei den Fans noch der Kritik gut an. Gewissermaßen scheiterte der Film sogar so stark, dass der Star später gewechselt wurde.

Zwischen Edward Norton und der Produktion kam es bekanntermaßen zu gewaltigen kreativen Differenzen, sodass nun Mark Ruffalo den Wüterich im MCU verkörpert. Als kurzweiliger Action-Blockbuster, der souverän von Louis Leterrier in Szene gesetzt und auf 35mm (!) gedreht wurde, kann man sich den Kracher dennoch anschauen.

Marvel-Marathon-Film Nr. 2: Daredevil (2003)

Nach dem Hulk-Spektakel geht es mit einer noch früheren Comicverfilmung weiter. Daredevil stammt aus einer ganz wüsten Zeit, in der von Cinematic Universes in Hollywood noch niemand redete. Stattdessen schlüpfte Ben Affleck einfach ins Kostüm des roten Teufels und räumte in den Straßen von Hell's Kitchen auf.

In diesem Zuge begegnete er u.a. Colin Farrell als Bösewicht Bullseye und Jennifer Garner als geheimnisvolle Kämpferin, die später mit Elektra ihr eigenes Spin-off erhielt. Auch diese Marvel-Ära wurde längst überschrieben, konkret mit der Netflix-Serie Marvel's Daredevil, die dieses Jahr mit Daredevil: Born Again im MCU fortgesetzt wurde.

Wenn ihr auf der Suche nach einer richtigen 2000er-Comicverfilmung seid, dann solltet ihr euch Daredevil aber nicht entgehen lassen. Allein der Look und die Musik machen den Film zu einer faszinierenden Zeitkapsel, ganz zu schweigen von der epischen Bring Me Back to Life-Montage kann man sich in einem MCU-Blockbuster gar nicht vorstellen.

Wann kommen die Marvel-Filme heute im TV?

Der Marvel-Marathon beginnt heute Abend am 7. Juli 2025 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins mit Der unglaubliche Hulk. Um 22:25 Uhr folgt Daredevil und geht mit 00:50 Uhr. Wiederholt wird der Marathon am Dienstag ab 22:35 in derselben Reihenfolge.

Wenn ihr die Filme lieber streamen wollt, könnt ihr das auch tun. Der unglaubliche Hulk steht aktuell bei WOW und Amazon Prime im Abo zur Verfügung. Daredevil ist derweil Teil des Streaming-Angebots von Disney+, wo ihr viele weitere Marvel-Filme findet.