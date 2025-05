Heute läuft ein 5 Stunden Action-Marathon im TV mit lebensgefährlichen Stunts und Denzel Washington als Berserker

Wenn ihr heute Abend packende Action-Unterhaltung im Fernsehen erleben wollt, bietet sich ein Double-Feature auf ProSieben an. Dort kracht es über mehrere Stunden hinweg.

Zum Einstieg ins Wochenende fährt ProSieben ein adrenalingeladenes TV-Programm auf, das mit einem der besten Action-Blockbuster der vergangenen Dekade aufwartet. Darüber hinaus gibt es die Fortsetzung einer kompromisslosen Thriller-Reihe zu sehen, die sich in Punkte Härte selbst vor John Wick und Co. nicht verstecken muss.

Nachfolgend findet ihr alle Infos zum Action-Marathon bei ProSieben.

Action-Marathon-Film Nr. 1: Mission Impossible 5

Los geht es mit Mission: Impossible 5 – Rogue Nation, der vom Timing kaum besser gewählt sein könnte. In wenigen Tagen startet das große Finale der Agentenreihe mit Tom Cruise in der Hauptrolle im Kino. Bevor Ethan Hunt zum Final Reckoning auf der großen Leinwand antritt, könnt ihr eine seiner besten Missionen noch mal erleben.

Rogue Nation wartet mit einer Vielzahl an packenden wie abwechslungsreichen Action-Szenen auf. Cruise hängt am Flugzeug, schießt sich durch eine Oper und rast mit einem Motorrad in Höchstgeschwindigkeit durch die Gegend, ganz zu schweigen von einer lebensgefährlichen Tauchaktion. Hier wird für jede Menge Spannung gesorgt.

Action-Marathon-Film Nr. 2: The Equalizer 2

Der zweite Film kann zwar nicht mit den riesigen Set-Pieces von Rogue Nation mithalten. Ordentliche Action wird in The Equalizer 2 dennoch geboten, wenn Denzel Washington den Kampf mit zahlreichen Widersachern aufnimmt. Hier wird geschossen und geprügelt, bis am Ende nur noch ein Mann aufrecht steht: Robert McCall.

Bereits der erste Equalizer-Film war ein kleiner Achtungserfolg. In der Fortsetzung wird noch mal eine ganze Schippe an Brutalo-Momenten draufgelegt. Wenn Rogue Nation das strahlende Blockbuster-Feuerwerk dieses TV-Doppels ist, stellt sich The Equalizer 2 als Reise in den Abgrund eines erbarmungslosen Selbstjustiz-Thrillers vor.

Wann laufen Rogue Nation und The Equalizer 2 im TV?

Der Action-Marathon beginnt heute Abend am 9. Mai 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Zuerst läuft Mission: Impossible 5 – Rogue Nation. Ab 22:55 Uhr übernimmt The Equalizer 2 das Sagen. Wiederholt wird der Marathon allerdings nur zur Hälfte. Lediglich Rogue Nation läuft noch mal auf ProSieben, nämlich am Sonntag um 22:40 Uhr.

Wenn ihr die Filme lieber streamen wollt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mission: Impossible 5 – Rogue Nation befindet sich aktuell bei Paramount+ im Abo. The Equalizer 2 steht sowohl bei Netflix als auch bei Skys Streaming-Dienst WOW zur Verfügung.