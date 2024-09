Heute läuft ein extrem bildgewaltiges Sci-Fi-Meisterwerk im TV – mit Action, die es so wirklich noch nie zu sehen gab

Beim ZDF wird am Montagabend ein großartiger Christopher Nolan-Blockbuster ausgestrahlt. Er bietet spektakuläre Action und eine extrem komplexe Story mit unglaublichen Bildern.

Nachdem Tenet 2020 inmitten der Corona-Pandemie nicht alle Kinofans erreicht hat, könnt ihr den Christopher Nolan-Blockbuster heute im TV schauen. Wie von dem Meisterregisseur nicht anders gewohnt, werden spektakuläre Bilder mit einer nicht gerade simpel zu durchschauenden Story verbunden. In Tenet treibt Nolan sein Konzept aus Filmen wie Inception aber noch weiter auf die Spitze!

Im TV: Sci-Fi-Kracher Tenet ist ein außergewöhnlicher Zeitreise-Mindfuck

In Tenet taucht der namenlose Protagonist (John David Washington) in eine außergewöhnliche Spionage-Welt ein, in der die Gesetze der Zeit nach komplett neuen Regeln verlaufen. Für seine Mission muss sich die Hauptfigur einer ungewöhnlichen Technik bedienen, durch die sich Objekte und Menschen rückwärts durch die Zeit bewegen können, ohne die Gegenwart zu verlassen.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Tenet:

Tenet - Trailer 2 (Deutsch) HD

In seinen anspruchsvollen Mainstream-Hits baute Christopher Nolan sonst immer umfangreiche Erklärungen ein, damit Zuschauende die Konzepte seiner Sci-Fi-Geschichten genau verstehen. In Tenet verlässt sich der Regisseur dagegen stärker als je zuvor auf die pure Kraft des Filmemachens.

Sein spektakuläres Spiel mit gleichzeitigen Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verfolgt er hier vor allem durch fantastisch inszenierte Montagen und Actionszenen, die einem kaum Luft zum Atmen oder längerem Nachdenken lassen.

Tenet soll mehr gefühlt als verstanden werden

Den besten Ansatz, Tenet zu erleben, liefert der Film direkt selbst. "Versuch nicht, es zu verstehen. Fühle es!" ist das entscheidende Zitat aus Nolans Blockbuster, der von einem globalen Schauplatz zum nächsten springt.

Passagen wie der anfängliche Sturm auf die Kiewer Oper, die Heist-Sequenz am Flughafen von Oslo, die Autobahnverfolgung in Tallinn oder das brachiale Finale in den sowjetischen Ruinen fühlen sich durch die edlen Bilder und den wummernden Score wie Achterbahnfahrten an, in die man sich einfach fallen lassen sollte.



Und gerade Tenet ist ein Film, bei dem eine zweite (oder dritte, vierte, fünfte,...) Sichtung nicht schaden kann. Im Gegenteil: Die extrem komplexe Sci-Fi-Handlung und die gewaltigen, außergewöhnlichen Actionsequenzen zwingen einen förmlich dazu, Nolans Meisterwerk wieder und wieder zu erleben.

Wann läuft Tenet im TV?

ZDF strahlt den Nolan-Film am 16. September 2024 ab 22:15 Uhr aus. Ohne Werbung läuft der Blockbuster bis 00:35 Uhr. Alternativ streamt Tenet gerade auch bei Amazon Prime im Abo.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.