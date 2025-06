Heute läuft ein extrem spannender Action-Thriller im TV: Viel zu wenige haben ihn gesehen

Im Kino ist er leider ziemlich untergegangen. Dafür könnt ihr den starken Action-Thriller von Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan heute im TV schauen. Angelina Jolie spielt die Hauptrolle.

Taylor Sheridan, der kreative Kopf hinter dem Yellowstone-Universum und vielen weiteren Serienprojekten, hat sich in den vergangenen Jahren auch immer wieder auf die große Leinwand geschlagen. So schrieb er etwa die Drehbücher zu Sicario und Hell or High Water. Auf dem Regiestuhl nahm er im Zuge von Wind River Platz.



Sein bester Film, den er fürs Kino umgesetzt hat, ist jedoch ein anderer: They Want Me Dead. Der Action-Thriller erzählt von einem unerbittlichen Überlebenskampf in Flammen, der bis zur letzten Sekunde fesselt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde er zu seinem Kinostart kaum registriert. Heute Abend könnt ihr ihn im TV schauen.

They Want Me Dead heute im TV: Packender Action-Thriller mit Hollywood-Star Angelina Jolie

Eigentlich gilt Hannah Faber (Angelina Jolie) als unerschrockene Feuerspringerin. Seitdem sie den Tod von drei Kindern mit ansehen musste, ist ihr Leben jedoch aus den Fugen geraten. Sie gibt sich selbst die Schuld für den Tod der Kinder und zieht sich auf einen einsamen Wachturm in den Wäldern von Montana zurück.

Hier könnt ihr den Trailer zu They Want Me Dead schauen:

They Want Me Dead - Trailer (Deutsch) HD

Hier will sie Abstand von ihrem Trauma gewinnen. Plötzlich steht aber ein zwölfjähriger Junge zwischen den Bäumen – komplett verängstigt und blutverschmiert. Kurz darauf fallen Schüsse, denn Connor (Finn Little) wird von zwei zwielichtigen Gestalten (Nicholas Hoult und Aidan Gillen) verfolgt, ganz zu schweigen von einer Naturkatastrophe.

Ein Waldbrand und zwei Auftragskiller: Sheridan schafft ein fieses Survival-Szenario. Wenn nicht gerade Kugeln durchs Unterholz fliegen, löst sich dieses im Angesicht der wild wuchernden Flammen auf. Der eben noch so friedliche und abgelegene Rückzugsort verwandelt sich mit jeder Minute in eine Hölle, die wortwörtlich brennt.

They Want Me Dead ist eine nervenaufreibende wie explosive Genre-Mischung in stylishen Bildern, die mit einer unglaublich starken Hauptdarstellerin aufwartet. Angelina Jolie beweist hier, warum sie ein Filmstar ist. Mühelos schultert sie diesen rastlosen Action-Thriller und lässt uns dennoch Hannahs Schmerz zu jeder Minute fühlen.

Wann läuft They Want Me Dead im TV?

They Want Me Dead läuft heute Abend am 16. Juni 2026 um 22:15 Uhr im ZDF. Der Film wird ohne Werbeunterbrechung gezeigt und geht bis 23:45 Uhr. Die Wiederholung folgt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 00:15 Uhr. Bei Amazon Prime Video und Co. könnt ihr ihn mit diversen Kauf- und Leihoptionen streamen.