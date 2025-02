Heute läuft ein extrem ungewöhnlicher Zombiefilm im TV: Er kommt aus Deutschland und hat eine verblüffende Laufzeit

Genre-Filme aus Deutschland sind rar gesät, aber heute kommt ein Zombiestreifen im TV, der nicht nur in Berlin spielt, sondern auch in Deutschland gedreht wurde.

Zombiefilme aus deutschen Landen sind in der Regel nicht der Rede wert. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel und diese Ausnahme bildet Rammbock. Hier geht es ordentlich zur Sache, der Streifen ist angenehm kurz und knackig, spannend ist das Ganze auch noch – was will man mehr?

Heute im TV: Darum geht's in Rammbock, dem Zombiefilm aus Deutschland

Michael will eigentlich nur seine Exfreundin Gabi in Berlin treffen, um ihr ihre Schlüssel zurückzugeben. Aber Gabi ist nicht da, stattdessen trifft Michael in der Wohnung seiner Ex nur zwei Handwerker an. Einer davon rastet plötzlich völlig aus und attackiert die beiden anderen. Sie können sich seinen Avancen zum Glück erwehren und verbarrikadieren sich in der Wohnung.

Kurze Zeit später zeigt ein Blick in den Hinterhof und das Fernsehen, dass offenbar ganz Berlin einem Zombie-Virus anheimgefallen ist. Über die Fenster zum Hof können die wenigen Überlebenden im Haus noch miteinander kommunizieren. Ein verzweifelter Überlebenskampf entbrennt, der immer mehr Opfer fordert.

Rammbock liefert beste Genre-Kost aus Deutschland und überrascht mit seiner Kürze

Rammbock setzt weder auf übertriebenen Gore noch auf ironische Meta-Scherze für Genre-Fans. Stattdessen gibt es hier einfach echtes Horror-Kino, das keine Gefangenen macht und äußerst ziel- sowie selbstsicher inszeniert daherkommt. Die beklemmende Atmosphäre, die perfekte Musik-Untermalung und der runde Cast machen Rammbock zu einer richtigen Perle.

Auf engstem Raum spielen sich hier echte Dramen ab. Der Zombiefilm profitiert massiv von dem genial umgesetzten Setting des Altbau-Mietshauses. Das einzige Manko kann auch als großes Plus gewertet werden: Bevor es zu viel oder langweilig werden kann, ist Rammbock auch schon wieder vorbei. Die angenehm knackige Laufzeit von 63 Minuten lohnt sich auf jeden Fall.

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, lässt sich vielleicht gerne gleich nochmal positiv von einem deutschen Genre-Film überraschen. Dahingehend können wir euch Wir sind die Nacht aus demselben Jahr wie Rammbock ans Herz legen. Der hat zwar keine Zombies, dafür aber Vampire in petto und dauert mit einer Laufzeit von 100 Minuten auch keine Ewigkeit.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Rammbock eigentlich?

Wenn ihr eine Stunde Zeit habt, könnt ihr euch den knackig-kurzen Zombiefilm Rammbock am heutigen Donnerstag, den 13. Februar um 22:55 Uhr bei 3sat zu Gemüte führen. Er läuft dort ohne Werbung bis um 23:55 Uhr.

In einer Streaming-Flatrate ist der Streifen nicht zu finden, aber dafür könnt ihr ihn zum Beispiel bei Amazon oder Maxdome online leihen und kaufen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.