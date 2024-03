Heute läuft ein extrem unterhaltsamer Abenteuerfilm im TV: Er hat eine gestorbene Reihe zu einem milliardenschweren Franchise ausgebaut

Einer der unterhaltsamsten Abenteuerfilme der letzten Jahre mit Dwayne Johnson, Chris Rock und Jack Black läuft heute im TV. Und ein vierter Teil der Dschungel-Action ist definitiv geplant.

Jumanji war einer der beliebtesten Fantasy-Abenteuerfilme der 90er und spielte laut The Numbers über 260 Millionen US-Dollar ein. Der Nachfolger Zathura – Ein Abenteuer im Weltraum erzählt von einer weiteren Brettspielreise im All, konnte aber nicht mal die Produktionskosten einholen. Vielleicht lag das Franchise deshalb so lange still.

Erst 2017, also 21 Jahre nach dem ersten Teil, wurde die Reihe mit Jumanji: Willkommen im Dschungel fortgesetzt. Das Remake mit Dwayne Johnson erwirtschaftete fast eine Milliarde (via The Numbers ) und läuft heute im TV.

Darum geht es in Jumanji: Willkommen im Dschungel mit Dwayne Johnson

Als vier Highschool-Schüler:innen nachsitzen, verwandelt sich ihr langweiliger Nachmittag plötzlich in ein unvergessliches Abenteuer, als sie ein Videospiel finden, das die Teenager in dessen Welt zieht. Plötzlich finden sie sich in den Körpern der Spielcharaktere wieder, zu denen der muskulöse Dr. Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), sein schmächtiger Sidekick Moose Finbar (Kevin Hart), die Kampf-Amazone Ruby Roundhouse (Karen Gillan) und der belesene Professors Shelly Oberon (Jack Black) gehören. Gemeinsam müssen sie die vielen Herausforderungen des Spiels meistern, wenn sie wieder in ihre Welt zurückkehren wollen.

Sony Pictures Die Stars von Jumnji: Willkommen im Dschungel

Das große Jumnji-Universum geht weiter

Das Remake bringt zwar die Dschungel-Welt zurück, bezieht sich ansonsten aber nicht auf die Handlung und die Charaktere aus dem Originalfilm. Lediglich auf das Brettspiel, was im 1996 erschienenen Film die Kinder ins Abenteuer zog, wurde Bezug genommen.

2019 erschien dann mit Jumanji: The Next Level eine direkte Fortsetzung zum zweiten Teil. Doch damit nicht genug, denn Teil 4 ist definitiv in Planung, wie Screen Rant berichtet. Neben Johnson, der bald auch in der Fortsetzung des Fantasy-Films Vaiana zu hören ist, werden auch die anderen Hauptdarsteller:innen wieder ans Set zurückkehren. Vermutungen zufolge könnte sich die Handlung darum drehen, dass es die Videospiel-Charaktere in die echte Welt verschlägt.

Wann läuft der Abenteuerfilm Jumanji im TV?

VOX führt uns am heutigen Donnerstag, dem 28. März 2024 um 20:15 Uhr in den Dschungel. Eine Wiederholung zeigt der Sender am Tag darauf, dem 29. März, um 18:00 Uhr. Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr Jumanji: Willkommen im Dschungel unter anderem auf Netflix sehen.

