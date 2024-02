Mega-Überraschung: Fantasy-Epos mit Dwayne Johnson kriegt Teil 2 und das erste Video sieht traumhaft aus

Disney überraschte gestern mit der Ankündigung eines Films, den so niemand auf dem Schirm hatte: Das Fantasy-Abenteuer Vaiana wird mit Teil 2 fortgesetzt – und zwar noch dieses Jahr!

Für gewöhnlich stehen zu Beginn eines jeden Filmjahres die Blockbuster der großen Studios bereits fest. Seit Monaten wissen wir zum Beispiel, wie viele Marvel- und DC-Filme 2024 die große Leinwand erobern. Gestern Abend zauberte Disney dennoch völlig überraschend ein neues Fantasy-Abenteuer aus dem Hut.

Die Rede ist von Vaiana 2, der Fortsetzung des Animationsfilms Vaiana aus dem Jahr 2016. Darin leiht Dwayne Johnson dem Halbgott Maui seine Stimme und trifft auf die von Auli'i Cravalho gesprochenen Titelfigur und Heldin. Jetzt kehren die beiden für ein neues Abenteuer auf die polynesische Insel Motonui zurück.

Hier könnt ihr das Teaser-Video zu Vaiana 2 anschauen:

Vaiana 2 - Teaser (English) HD

Erster Teaser zu Vaiana 2: Dwayne Johnson kehrt noch dieses Jahr als Halbgott Maui ins Kino zurück

Wie Variety berichtet, beginnt die Fortsetzung damit, dass Vaiana einen geheimnisvollen Ruf ihrer Verfahr:innen erhält und sich daraufhin auf eine gefährliche Reise in die Weiten des Ozeaniens begibt. Begleitet wird sie von Maui und einer Gruppe neuer seefahrender Figuren.

Allzu viel von der neuen Geschichte erfahren wir in dem 17-sekündigen Video noch nicht. Die Bilder sehen dafür einmal mehr umwerfend aus. Schon der erste Teil überzeugte mit traumhaften Animationen, die richtig Lust gemacht haben, sich mit den Figuren in das Abenteuer zu stürzen. Stark ist auch das erste Szenenbild aus der Fortsetzung.

Vaiana und Co. befinden sich in einer sternenklaren Nacht auf einem Floß, während sie ein bläulich leuchtender Wal passiert. Das sieht wie die perfekte Mischung aus Avatar: The Way of Water und Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger aus. Inszeniert wurde der neue Film von David Derrick Jr., der beim Vorgänger als Storyboard-Artist fungierte.

Disney Vaiana 2

Auf eine wichtige Person müssen wir leider verzichten. Komponist Lin-Manuel Miranda, der uns die Vaiana-Hymne How Far I'll Go und den Dwayne Johnson-Banger You're Welcome geschenkt hat, wird keine neuen Songs für die Fortsetzung schrieben. Als Ersatz wurde ein vierköpfiges Musik-Team zusammengetrommelt, das sich aus Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa’i und Mark Mancina zusammensetzt.

Ein besonders spannendes Detail: Komplett aus dem Nichts kommt Vaiana 2 nicht. Ursprünglich sollte die Geschichte in Form einer Serie bei Disney+ erzählt werden, ehe man sich dazu entschied, sie als Film ins Kino zu bringen. Dieser Wandel – weniger Streaming, mehr Kino – war in der Vergangenheit schon öfter zu beobachten. Disney selbst hat zwei große Kinoprojekte gegenüber Serien priorisiert.

Auf der einen Seite wäre da die Marvel-Fortsetzung Armor Wars mit Don Cheadle in der Hauptrolle, die zuerst als Serie angekündigt wurde und nun in einen Film umgewandelt wurde. Auch bei Star Wars gab es Anfang des Jahres eine Überraschung: The Mandalorian & Grogu springen auf die große Leinwand. Ob die zugrundelegende Serie fortgesetzt wird, ist dagegen unklar. Vorerst genießt das Kino Priorität.

Disney-Fortsetzung: Wann kommt Vaiana 2 ins Kino?

Vaiana 2 startet noch dieses Jahr im Kino. In den USA startet der Film am 27. November 2024. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Tagen ein zeitnaher deutscher Kinostart verkündet wird. Darüber hinaus befindet sich eine Realverfilmung des ersten Teils in Planung. Dwayne Johnson wird auch in dieser als Maui zurückkehren.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.