Heute läuft ein Fantasy-Spektakel im TV, das ein 50 Jahre altes Franchise neu auflegt

Wenn euch heute Abend der Sinn nach familientauglicher Unterhaltung, Humor und Spaß steht, können wir euch nur empfehlen, den Fernseher anzuschalten, wenn Catweazle kommt. Dabei handelt es sich um das Remake eines Franchises, das schon 50 Jahre auf dem Buckel hat.

Heute im TV: Darum geht's in Catweazle, der deutschen Neuauflage mit Otto Waalkes

Der Zauberer Catweazle (Otto Waalkes) kämpft im 11. Jahrhundert gegen die Machenschaften des finsteren Fürst Moderich. Für den soll er eigentlich Licht erschaffen, aber dem Zauberer gelingt es, zu entkommen. Aber dabei geht einiges schief und durch eine Verkettung unglücklicher Umstände landet der Magier plötzlich im Hier und Jetzt.

In der heutigen Zeit begegnet er dem 12-jährigen Benny, der ihm dabei helfen soll, nach Hause zu kommen. Dafür benötigt Catweazle aber seinen Zauberstgab Anawandur, der wiederum mittlerweile in die Fänge der Kunst-Kennerihn Metzler (Katja Riemann) geraten ist, die das gute Stück verkaufen will.

Catweazle legt den Kult-Stoff aus den 1970er Jahren neu auf und dabei bleibt kein Auge trocken

Catweazle lebt sowohl im Original als auch in der Neuauflage davon, dass der verschrobene und leicht trottelige Zauberer mit den technischen Fortschritten unserer Zeit konfrontiert (und überfordert) wird. Es ist einfach brüllend komisch, wie sich Otto als Zauberer mit elektrischem Licht, Autos und dergleichen mehr auseinandersetzt.

Die Original-Serie wurde zu Beginn der 1970er Jahre ausgestrahlt und um eine zweite Staffel erweitert. Sie stammt eigentlich aus Großbritannien und erzählt dieselbe Geschichte, nur eben mit einem Zauberer, der gleich zweimal ins England der 70er katapultiert wird.

Noch mehr Fantasy, die für die ganze Familie gemacht ist: Es gibt einen neuen Trailer zum Fantasy-Abenteuer mit Gerard Butler, der Drachen und Wikinger entfesselt. Auch hier haben wir es mit einer Neuauflage zu tun, die allerdings auf einer 1,6 Milliarden schweren Reihe basiert.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Catweazle?



Die Fantasy-Komödie mit Otto Waalkes und jeder Menge Die Besucher-Flair könnt ihr euch am heutigen Samstag, den 25. Januar 2025 ab 20:15 Uhr bei Sat.1 zu Gemüte führen. Mit Werbung dauert der Spaß bis 22:10 Uhr, am Sonntagnachmittag um 15:50 Uhr kommt auch noch eine Wiederholung.

Ansonsten lässt sich Catweazle auch noch bei MagentaTV streamen oder über Amazon und Apple TV kaufen oder leihen.

