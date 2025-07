Heute läuft ein heftiger Action-Thriller im TV: Er unterhält von Anfang bis Ende perfekt

Heute könnt ihr euch auf einen explosiven Thriller mit Ryan Reynolds und Denzel Washington freuen, in dem es um eine CIA-Verschwörung und ein nervenaufreibendes Katz-und-Maus-Spiel geht.

Statt im hautengen Deadpool-Kostüm könnt ihr Ryan Reynolds heute im packenden Action-Thriller Safe House - Niemand ist sicher im Fernsehen erleben. An seiner Seite spielt Oscarpreisträger Denzel Washington, der schon bald in einem weiteren Thriller zu sehen sein wird.

Safe House im TV: Reynolds und Washington im tödlichen Katz-und-Maus-Spiel

Der Film aus dem Jahr 2012 erzählt die Geschichte des jungen CIA-Agenten Matt Weston (Reynolds), der in Kapstadt ein sogenanntes Safe House betreut – einen geheimen Unterschlupf für gefährdete Informant:innen. Der Ort wird plötzlich zum Zentrum einer brisanten Operation, als der ehemalige CIA-Agent und nun gesuchte Staatsfeind Tobin Frost (Washington) eingeliefert wird.

Doch lange bleibt Frost nicht in Gewahrsam: Ein tödliches Kommando greift das Safe House an. Weston und sein mysteriöser Schützling können nur knapp fliehen und müssen von da an gemeinsam ums Überleben kämpfen. Wer ist Freund, wer ist Feind? Und was steckt wirklich hinter Frosts angeblichem Verrat?

Auch wenn Safe House keine großen Überraschungen bietet, überzeugt der Thriller mit seinen actionreichen Verfolgungsjagden und einem spannenden Zusammenspiel der Hauptdarsteller, für die die Dreharbeiten nicht ganz ungefährlich waren. Denzel Washington liefert wie gewohnt eine charismatische Performance ab, während Ryan Reynolds beweist, dass er mehr als nur Humor und Superheldenrollen spielen kann.

Denzel Washington bald wieder im Kino

Auch im Stream könnt ihr Denzel Washington ab September wieder in einem fesselnden Thriller sehen, bei dem die Verfolgungsjagden nicht zu kurz kommen. Neunzehn Jahre nach dem sich Regisseur Spike Lee und Washington in Inside Men zusammengetan haben, arbeitet das Duo wieder zusammen.

Das Remake Highest 2 Lowest erzählt eine spannende Prämisse, denn Washington spielt einen Musikproduzenten David, der mit der Entführung seines Sohnes erpresst wird. Doch schnell stellt sich heraus, dass sich die Kriminellen den falschen geschnappt haben. In Wirklichkeit handelt es sich um den Sohn von Davids Chauffeur (Jeffrey Wright). Da fällt es dem Musik-Mogul plötzlich schwer das Lösegeld zu zahlen. Die ausführliche Kritik zum Film gibt es hier.

Wann läuft der spannende Action-Thriller Safe House im TV?

Kabel eins zeigt Safe House am heutigen Montag, den 14. Juli 2025 um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft einen Tag später um 22:40 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm könnt ihr den Action-Thriller auch ohne Abo bei Joyn kostenlos streamen.