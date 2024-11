Heute läuft ein knapp 4-stündiger Sci-Fi-Marathon im TV: Er bietet bombastische Action und erschütternde Bildgewalt

Diese beiden Sci-Fi-Filme haben alles, was das Herz begehrt: Riesige Monster und ebenso große Roboter, haufenweise Zombies und brachialste Action im TV.

Wenn ihr euer Heimkino mal wieder so richtig zum Beben bringen wollt, seid ihr mit diesen beiden TV-Tipps hier bestens bedient. Pacific Rim lässt gigantische Roboter auf Kaijus los und in Resident Evil: Retribution machen Zombies den kompletten Erdball unsicher.

Worum geht's im Sci-Fi-Kracher Pacific Rim?



In einer relativ nahen Zukunft tauchen immer wieder riesige Monster aus dem Meer auf und verbreiten Angst und Schrecken, wenn sie durch die anliegenden Städte marodieren. Da hilft natürlich nur eins: Die Menschheit baut mindestens genau so große Kampfroboter, die kurzen Prozess mit den Kaiju-Aliens machen sollen. Aber das gestaltet sich natürlich alles nicht so einfach.

Das ist die Story von Resident Evil 5: Retribution

Im fünften Teil der Reihe mit Milla Jovovich breitet sich der gnadenlose Umbrella-Virus auf der ganzen Welt aus. Alice befindet sich wie immer mittendrin und reist um den Globus, um die Menschheit zu retten. Dabei macht sie die eine oder andere überraschende Entdeckung über sich, ihre Vergangenheit und deckt am Ende hoffentlich endlich die alles umspannende Verschwörung auf.

Resident Evil: Retribution - Trailer (Deutsch) HD

Ehrlichere Action-Filme als Resident Evil 5 und Pacific Rim werdet ihr heute nirgendwo finden

Pacific Rim ist vielleicht nicht der durchdachteste oder anspruchsvollste Film, dafür bekommt ihr hier aber auf jeden Fall genau das, was draufsteht. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, den riesigen Jaeger-Robotern dabei zuzusehen, wie sie die genauso riesigen Monster verkloppen. Wer mit Godzilla, Neon Genesis Evangelion und Co. etwas anfangen kann, kommt hier voll auf seine oder ihre Kosten.

Resident Evil: Retribution liefert ebenfalls äußerst schmackhafte Hausmannskost, wenn es um übertriebene Action- und Zombie-Filme geht. Paul W.S. Anderson und Milla Jovovich ziehen ihr Ding durch – und zwar mit Bravour. Der fünfte Resi-Teil zählt locker zu den besten der Reihe und zelebriert das Franchise mit allem, was dazugehört in bombastischen Szenen.

Wenn ihr mehr wollt, haben wir mehrere gute und schlechte Nachrichten für euch: Pacific Rim 2: Uprising existiert, stammt allerdings leider nicht mehr von Guillermo del Toro. Außerdem ist ein neues Projekt aus dem Hause Pacific Rim geplant. Das Sci-Fi-Spektakel mit gigantischen Monstern wird endlich fortgeführt – aber nicht, wie ihr denkt.

TV oder Stream: Wann und wo laufen Pacific Rim und Resident Evil: Retribution?

Los geht der Spaß am heutigen Montag, den 25. November um 20:15 Uhr auf kabel eins. Pacific Rim läuft zuerst und dauert bis 23:00 Uhr, dann geht es direkt mit Resident Evil 5 weiter.

Letzteren könnt ihr auch bei Netflix im Abo streamen, Pacific Rim müsst ihr bei Apple TV, MagentaTV, Amazon, Maxdome oder YouTube kaufen beziehungsweise leihen.

