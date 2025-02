Heute läuft ein Meisterwerk im TV, das jeder Filmfan gesehen haben muss: Die knallharte Gefängnis-Story lässt einen nicht los

Dieses fesselnde Gefängnisdrama solltet ihr heute nicht im TV verpassen. Es erzählt die Geschichte eines Mannes, der seinen Weg in der harten Welt innerhalb und außerhalb der Mauern sucht.

Zahlreiche Preise gewann das französische Drama Ein Prophet von Jacques Audiard, das mit einer intensiven Schauspielleistung und einer fesselnden Handlung überzeugt. So tiefe Einblicke in das organisierte Verbrechen innerhalb und außerhalb des Gefängnisses bekommt man selten. ZDFneo zeigt den Film heute im TV.

Ein Prophet im TV: Davon handelt das Gefängnisdrama

Der 19-jährige Malik El Djebena (Tahar Rahim) wird zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt und findet sich in einem französischen Gefängnis wieder, das von rivalisierenden Gruppen dominiert wird. Als Analphabet und ohne Verbündete steht er ganz unten in der Hackordnung. Der korsische Mafia-Boss César Luciani (Niels Arestrup) weiß das auszunutzen und zwingt Malik zu brutalen Missionen.

Der junge Mann härtet zusehends ab und erfüllt auch außerhalb der Mauern die Aufträge, wodurch er immer mehr an Einfluss gewinnen kann. Insgeheim verfolgt er jedoch ganz eigene Pläne, die ihn das Leben kosten könnten.

Ein Prophet zeigt authentische Charakterentwicklung

Ein Prophet begeisterte weltweit und wurde 2009 bei den 62. Filmfestspielen von Cannes mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet. Ganze neunmal gewann er den César, Frankreichs wichtigsten Filmpreis, und wurde sogar für den Oscar als Bester fremdsprachiger Film nominiert.



Hauptdarsteller Rahim scheinen die Gefängnisrollen auf den Leib geschrieben zu sein, auch 2021 fesselte er von Anfang bis Ende in dem in Guantánamo spielenden Drama Der Mauretanier, wo er allerdings einen deutlich sensibleren Charakter mimt. In Ein Prophet hingegen entwickelt er eine intensive Performance vom schüchternen Teenager zum knallharten Anführer. Wen die komplexe Welt aus Macht, Loyalität und Überleben fasziniert, der sollte sich Ein Prophet nicht entgehen lassen.

Tahar Rahim war zuletzt unter anderem im Superhelden-Flop Madame Web zu sehen, für den er unglücklicherweise eine Nominierung beim Negativpreis der Goldenen Himbeere erhielt. Die Verleihung findet am 01. März 2025 statt, hier findet ihr die Übersicht aller Nominierungen.

Wann läuft das Gefängnisdrama Ein Prophet im TV?

ZDFneo zeigt das Gefängnisdrama am heutigen Mittwoch, den 26. Februar 2025, um 23:15 Uhr. Wer Ein Prophet im Fernsehen verpasst hat, kann ihn unter anderem bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen. Alternativ könnt ihr den Film nach der Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek kostenlos streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.