Heute läuft ein packender Hai-Thriller im TV, der 90 Minuten fesselt und sogar seinen Vorgänger übertrumpft

Wasserratten und Horrorfans können sich heute auf einen spannenden Vertreter des Hai-Thrillers freuen. Die gelungene Fortsetzung bietet Spannung bis zur letzten Sekunde und läuft heute im TV.

Mit 47 Meters Down lieferte Regisseur Johannes Roberts einen Hai-Horror mit einem neuartigen Plot, der in der Dunkelheit des Meeres spielt. Die beklemmende Atmosphäre und dichte Spannung konnte Roberts auch in der Fortsetzung 47 Meters Down: Uncaged einfangen, der heute im TV läuft. Damit lieferte er einen Thriller ab, der bei den Fans auf Rotten Tomatoes noch besser ankommt als der erste Teil.



47 Meters Down: Uncaged bietet Hai-Horror in einer versunkenen Stadt

Die beiden Stiefschwestern Mia (Sophie Nélisse) und Sasha (Corinne Foxx) haben nicht das beste Verhältnis zueinander. Ein gemeinsamer Urlaub in Mexiko soll die beiden näher zusammenbringen. Als Ausflüge geplant sind, überreden zwei Freundinnen die Schwestern zu einem Tauchgang in einer versunkenen Maya-Stadt, abseits der Touristenattraktionen. Doch die Abgeschiedenheit wird ihnen zum Verhängnis, denn die Jugendlichen werden von Haien überrascht und es beginnt ein erbitterter Überlebenskampf.

Spannung steigt bis zum überzogenen aber passenden Finale

Wie beim Vorgänger ist das Unterwassersetting an sich schon eine lebensbedrohliche Umgebung mit schwindenden Sauerstoffvorräten. Die Spannung wird durch die gefräßigen Meerestiere verstärkt. Davon abgesehen, dass Haie keine Menschen jagen, wirkt 47 Meters Down 2 mit seinen gewöhnlichen Haien realistischer als manch anderer Vertreter des Genres, was den Gruselfaktor verstärkt. Es gibt also keine gigantischen Monster wie in Meg oder super intelligente Tiere wie in Deep Blue Sea.

In dem schönen, wenngleich unheimlichen Setting der dunklen Ruinen, steigt die Spannung von Sekunde zu Sekunde bis zum passend überzogenen Finale. Ob es wieder einen krassen Twist wie im ersten Teil geben wird, sei hier nicht verraten. so oder so steigern sich die Ereignisse in bizarre Sphären, die das Sub-Genre des Hai-Horrorfilms so beliebt machen.

Wann läuft der packende Hai-Thriller 47 Meters Down: Uncaged im TV?

Den Tiefsee-Horror zeigt RTL 2 am heutigen Samstag, den 07. September um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es in der Nacht auf Sonntag um 1:50 Uhr. Wer bei Prime den Home of Horror Channel besitzt, kann 47 Meters Down: Uncaged kostenlos streamen, ansonsten kann der Film auch geliehen oder gekauft werden.

