Heute läuft ein perfekter Action-Marathon für Schwarzenegger- und Stallone-Fans im TV – mit einem blutigen Rachefeldzug

Gleich zwei Helden der 80er sind heute auf Kabel eins zu sehen. Seine lustige Seite zeigt zunächst Arnold Schwarzenegger, bevor sich Sylvester Stallone auf einen eiskalten Rachefeldzug begibt.

10 Jahre nachdem Regisseur James Cameron mit Terminator einen Kult-Helden auf die Leinwand brachte, arbeitete er in True Lies - Wahre Lügen erneut mit Arnold Schwarzenegger zusammen. Neben der Action darf das Muskelpaket hier vor allem sein komödiantisches Talent beweisen.

Im Anschluss ist heute ein weiterer Action-Held der 80er im TV zu sehen. Sylvester Stallone mimt im 2013 erschienenen Shootout - Keine Gnade einen Auftragskiller, der sich widerwillig mit einem Polizisten zusammentut.



True Lies im TV: Geheimagent mit Doppelleben

Harry Tasker (Schwarzenegger) führt ein gefährliches Doppelleben. Für seine Familie ist er ein Computervertreter, der desöfteren auf Reisen muss, in Wahrheit arbeitet er jedoch als kampferprobter Top-Agent gegen den Terrorismus. Harry und seine Kollegen kommen einer Terrororganisation auf die Schliche, die einen gestohlenen Atomsprengkopf auf eine US-Großstadt abfeuern will. Trotz der düsteren Bedrohung versucht Helen aber auch der vermeintlichen Affäre seiner Frau Helen (Jamie Lee Curtis) auf die Schliche zu kommen.

True Lies sorgte schon in den 90ern für Proteste

Nicht erst seit Twilight wird diskutiert, wo die Grenzen zwischen Romantik und Besessenheit liegen. Auch Harry nutzt seine Macht als Agent schamlos aus, um seine Frau zu überwachen, was uns der Film als romantische Geste zu verkaufen versucht. Kritik gibt es auch bei der Darstellung von Arabern als stereotypische Terroristen, dessen Organisation im Film den Namen "Crimson Jihad" trägt.

Die Kritik ist übrigens nicht erst in Zeiten der Cancel Culture aufgekommen, sondern schon bei Veröffentlichung des Films 1994. In 54 arabischen und muslimischen Ländern wurde er verboten. Außerdem kam es in zehn US-amerikanischen Städten vor den Kinos zu Protesten (via Cracked ).

Abseits der durchaus berechtigten Kritik kann True Lies aber auch mit der Chemie zwischen Schwarzenegger und Curtis punkten. Ebenso zieht Cameron auf technischer Ebene sämtliche Action-Register und wartet mit einer Handlung auf, die einige skurrile Szenen bereithält.

Shootout im TV: Stallone als Auftragskiller

Im zweiten Film Shootout verbündet sich der gealterte Auftragskiller Jimmy Bobo (Stallone) widerwillig mit dem jungen Cop Taylor Kwon (Sung Kang), um einen ausgefeilten Racheakt durchzuführen. Beide Männer wollen Vergeltung für die Morde an ihren Partnern. Dabei schrecken sie vor nichts zurück und führen einen Rachefeldzug durch, der sie durch die zwielichtigen Ecken von New Orleans bis hin zu hochherrschaftlichen Korridoren in Washington D.C führt.



Die Kritiken zu Shooutout fielen gemischt aus. Unsere Community bewertet den Film mit guten 6 von 10 Punkten, Rotten Tomatoes attestiert ihm hingegen nur 45 Prozent positiver Bewertungen. Dort heißt es, sowohl Stallone als auch Regisseur Walter Hill würden es nicht schaffen, mehr als nur eine schwache Erinnerung an ihre glorreichen Erfolge zu erschaffen. Anders sieht das hingegen Philipp Stadelmaier von der Süddeutschen, der in seiner kurzen Filmkritik schreibt :

Walter Hills völlig antiakademischer Film ist keine Achtziger-Hommage: er lässt Kraft und Alter zusammenfallen und restauriert unaufgeregt und entspannt die Essenz von Stallone mitten in der Gegenwart.

Wann laufen True Lies und Shootout im TV?

Auf Kabel eins macht True Lies am heutigen Montag, den 24. März 2025 um 20:15 Uhr den Anfang. Direkt im Anschluss läuft Shootout um 23:10 Uhr. Auch die Wiederholung zeigt der Sender im Doppelpack.

Arnie geht nochmal am 25. März um 23:00 Uhr auf Terroristenjagd und Stallone sehen wir in der Nacht auf den 26. März um 01:40 Uhr als Auftragskiller. Alternativ stehen die Filme auch im Stream bei Prime zur Verfügung, und bei True Lies zusätzlich bei Disney+.

